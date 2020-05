Una feria virtual se realiza en Santo Domingo

LEA TAMBIÉN

Las redes sociales se han convertido en las nuevas ferias artesanales, a las que antes de la pandemia por el covid-19 los emprendedores estaban acostumbrados a visitar para exhibir y vender sus productos.

60 emprendedores de Santo Domingo de los Tsáchilas armaron un estand en sus casas y desde ahí promocionan sus productos como artesanías, almohadones, alimentos, cerveza artesanal, entre otros. Ellos son parte de una feria virtual que se realizó este 8 de mayo del 2020 y que también se tiene previsto se desarrolle mañana, 9 de mayo, a las 16:00, a través de la página de Facebook Comercial Emprende Santo Domingo.



Este proyecto fue creado por el Dirección de Desarrollo Económico del Municipio. La técnica Alexandra Coronel señaló que el primer paso consistió en realizar una convocatoria a los emprendedores, a través de las redes sociales.



Unos 100 emprendedores se inscribieron y se conformó un grupo de whatsapp. Luego a través de aplicaciones como Zoom se dictaron capacitaciones y se prepararon para la feria virtual por el Día de la Madre. De los 100 emprendedores no todos participarán en la feria por problemas de conectividad.



El proceso no fue fácil, ya que no todos los emprendedores conocían estas redes sociales. Pero de a poco se han ido familiarizando. El video que se transmite en Facebook es grabado previamente en Zoom.



El clip se inicia con la inauguración de la feria y luego los emprendedores tienen un espacio para mostrar sus productos, explicar sobre su elaboración, características, los números de contactos para hacer pedidos a domicilio y las promociones por el Día de la Madre, que en Ecuador se conmemora este domingo 10 de mayo del 2020.



En el fondo las personas que se conectan en vivo de Facebook pueden escuchar melodías típicas de la cultura Tsáchila. Además, en la imagen también se reproducen los números de teléfono de los emprendimientos. Cada exposición dura alrededor de cinco minutos.



La artesana Teresa Lema armó su estand en la sala de su casa. En una mesa cubierta con un mantel blanco exhibió las artesanías y manualidades con la temática de los tsáchilas. Ella vende floreros, lámparas, joyeros, entre otros productos de decoración que pueden regalar a las madres.



Lema tiene un local de artesanías tsáchilas en una plaza de comidas de la ciudad. Pero por la pandemia debió cerrar y retomar la confección y venta de artesanías desde su casa, donde se inició hace 20 años aproximadamente. La artesana ha patentado más de 60 figuras de la cultura tsáchila y que son elaboradas en porcelanicrón, bambú, caña guadúa, entre otros.