Una feria para conocer la oferta de estudios universitarios en el exterior

Entre hoy 13 y mañana 14 de noviembre del 2019 se desarrollará una feria de ofertas educativas en el exterior. En total serán 30 universidades internacionales que presentarán sus planes académicos.

En este evento, organizado por la consultora vocacional The U for U, los participantes podrán conocer las carreras, los países, los centros de educación superior y los procedimientos necesarios para realizar estudios fuera de Ecuador.



En la feria de universidades, que se desarrollará en el centro comercial Esquina, de Cumbayá, se brindará asesoría gratuita. Para ello, los interesados deberán agendar una cita con un asesor. Esta persona se encargará de evaluar al postulante en varios aspectos, de acuerdo al nivel de estudios al que apueste.



Quienes opten por las asesorías, además, podrán tomar un test de aptitudes y vocacional, que lo ayudará a tomar una decisión sobre qué estudiar o el área y la universidad ideal.



El siguiente paso es la aplicación al centro de estudios elegido y, finalmente, se le dará una asesoría económica en coordinación con entidades financieras y educativas, con el objetivo de solventar los gastos.



En este paso también se brinda un apoyo para el trámite de visa y el ‘housing’.

“The U for U se encarga de la asesoría 360° para brindar seguridad a los padres y confianza en los alumnos, que están a punto de emprender un nuevo reto”, se señala en un comunicado.



El organismo también hace recomendaciones para que la aplicación de los chicos sea efectiva. Por ejemplo, el proceso de elección de una universidad debería comenzar un año antes de graduarse, para evitar perder el tiempo.



Pero la orientación vocacional debe comenzar antes, es decir, los chicos desde los 12 años ya deben conocer sus potencialidades. Además hay que crear un documento -similar a un curriculum vitae- para empezar las postulaciones en las diferentes universidades.