Feria de fuegos artificiales de Guayaquil fue suspendida; Municipio piden al COE aclaración de venta de estos insumos

La feria de fuegos artificiales de Guayaquil quedó suspendida hasta nuevo aviso. La intendenta de Policía, Alva Reinoso, llegó este lunes 28 de diciembre del 2020, a las instalaciones del evento y ordenó que se cerraran las puertas y se impida el acceso al público. La funcionaria indicó que la realización de este tipo de ferias necesita una autorización del COE cantonal.

Luego explicó que ese organismo, el pasado 21 de diciembre, emitió una resolución en la que se prohibía la quema de monigotes y el expendio de fuegos artificiales y pirotecnia mientras dure el Estado de Excepción.



Pero según Reinoso, esa resolución fue reemplazada por otra en “donde se dio de baja la prohibición de venta de pirotecnia y por ende si se puede vender esta clase de productos, pero para realizar una feria como esta se necesita una autorización por parte del COE cantona”.



De allí que, señaló que sin ese documento “no puede ingresar ningún comprador a esta feria”.



EL COMERCIO consultó a la dirección de Gestión de Riesgos del Municipio de Guayaquil sobre estos hechos y si está o no prohibido la venta de fuegos artificiales.



Su titular, Allan Hacay, indicó que han solicitado una aclaración al Servicio Nacional de Riesgos y al COE Nacional sobre si existe una prohibición de la venta de fuegos artificiales y pirotecnia. La consulta la realizaron luego de conocer unas declaraciones de Juan Zapata, director del COE Nacional, “en donde menciona que existe una prohibición, pero no la podemos encontrar”, dice Hacay.



En una entrevista con este Diario, Juan Zapata, señaló que el COE nacional no emitió una resolución sobre la prohibición de la venta de fuegos artificiales. Según el funcionario, esos permisos son competencia de cada Gobierno Autónomo Descentralizado. Pero aclara que lo que sí hicieron es exhortar a los Municipios para que no autoricen la quema de monigotes y la venta de pirotecnia.



“No olvidemos que nosotros no podemos irnos contra competencias municipales que ellos tienen la facultad de autorizar o no los permisos para la venta de pirotecnia. Quito tomó esa decisión. Prohibió la venta y está aplicando esa resolución. Yo lo que le pido al GAD de Guayaquil que por favor evitemos dar permisos para la venta de pirotecnia”, indicó.



Zapata también señaló que el mismo pedido lo realizarán mañana, 29 de diciembre del 2020, a través del COE nacional.



Por su parte, el Municipio de Guayaquil ha confirmado que, hasta no solucionar estos detalles, la feria de fuegos artificiales permanecerá suspendida.