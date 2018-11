Fenoc amenaza con paralización si no los recibe el presidente Lenín Moreno

LEA TAMBIÉN

Los dirigentes de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc) esperan concretar una reunión con el presidente Lenín Moreno hasta el próximo jueves 29 de noviembre del 2018. De lo contrario, los movimientos sociales afiliados a la Fenoc convocarán a un paro nacional. Así lo adelantó Fernando Samaniego, presidente de la Federación.

A través de una rueda de prensa que se efectuó este lunes, 26 de noviembre del 2018, los dirigentes leyeron un manifiesto que cuestionó las políticas económicas adoptadas por el Gobierno, así como la falta de empleo y la inseguridad ciudadana.



Samaniego prefirió no adelantar cuáles serán las acciones que realizarán si no reciben una respuesta del Ejecutivo, pero aseguró que no bloquearán vías. Sin embargo, indicó que cuentan con el respaldo de organizaciones y movimientos sociales a escala nacional.



Mario Umajinga, representante del Frente de Defensa de Indígenas y Campesinos de Cotopaxi, insistió en la problemática del sector lechero y aseguró que los agricultores de esa provincia registran pérdidas. "No se está recuperando la agricultura, pedimos que se atienda a ese sector".



Otro de los pedidos de la Fenoc es que se sancionen los actos de corrupción y que se de paso a una renovación en algunos ministerios, como los de Agricultura y del Interior.