Este miércoles 25 de noviembre es el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ya van 101 feminicidios en Ecuador

"Seis niñas, menores de 5 años, han sido víctimas de femicidio en Ecuador. Las asesinaron sus padres o padrastros; cuatro murieron a golpes, una por ahorcamiento y otra más por abuso sexual", comenta Geraldine Guerra, de Alianza por el Monitoreo y Mapeo de los Feminicidios en Ecuador. Mañana, como cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y todas las cifras recogidas hasta hace ocho días, el 16 de noviembre del 2020, le espeluznan.

Este 2020, según la información de organizaciones de la sociedad civil de esta Alianza, se han registrado 101 femicidios en Ecuador. En el 66,3% de los casos, los feminicidas fueron parejas o exparejas y el 7,9%, padres o padrastros.



En Ecuador, desde el 2014 está tipificado el femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Y desde enero de ese año hasta este 2020, han contabilizado 833 feminicidios.



El confinamiento obligado, por la pandemia (del covid-19), provocó que disminuyan las denuncias. Las mujeres no tenían acceso a servicios. Pero cuando se levantaron las medidas más restrictivas de la movilidad, señala Geraldine Guerra, esto se volvió como una ola de tsunami. No pasa solo en Ecuador sino en toda la región, lo saben porque son parte de una red regional de monitoreo.



"Desde la sociedad civil sentimos que los funcionarios observan impávidos que nos están matando. No entendemos por qué no se gestiona la declaratoria de emergencia nacional. Se requieren recursos".



Cada 72 horas una mujer, niña o adolescente ha sido víctima de la violencia feminicida en lo que va del año, dicen sus registros. Desde el inicio de la pandemia han ocurrido 82 feminicidios, 59 durante el periodo más estricto de confinamiento (16 de marzo al 14 de septiembre). Además, en los primeros 16 días de noviembre se contabilizaron 11 feminicidios, un caso cada 1,5 días.

#VivasNosQueremos | Desde que empezó el 2020 se registran 101 feminicidios en Ecuador. Cada 72 hrs. una mujer, niña o adolescente es víctima de violencia feminicida. En el 66,3% de los casos, los feminicidas eran las parejas o exparejas de las víctimas.



👉https://t.co/i8AucZcoVM pic.twitter.com/lHMt4ZiB9d — Fundación ALDEA (@AldeaFundacion) November 24, 2020

En 22 de las 24 provincias del Ecuador se han registrado casos de feminicidios, en lo que va del año. Las provincias que registran el mayor número de feminicidios son: Guayas, con 26 casos; Pichincha, 19; Manabí, 10, seguidas de Azuay, Los Ríos e Imbabura, en donde se registran cinco casos en cada una de ellas.



En noviembre del 2017, el Legislativo aprobó la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Pero las organizaciones de defensa de derechos se quejan por la falta de recursos para poner en marcha algunos de sus enunciados. ¿Dónde está el Registro Único de la Violencia?, cuestiona Geraldine Guerra. Ella y otros de los encargados de mapear la violencia feminicida recolectan la información, a través de chats, noticias publicadas en los medios, etc. "En uno de los chats conocí hace poco la historia de una mujer a la que su marido casi mata en Sangolquí; la envió al hospital; pero la jueza no lo procesó por intento de femicidio sino por lesiones leves. Queremos saber ¿quién le hace el seguimiento?".



Miriam Ernest, de la Coalición Nacional de Mujeres, entidad que empujó la redacción y aprobación de esta normativa, apunta: "no hay voluntad política para aplicar la ley. La aplicación está en la agenda, es un tema pendiente pese a que tuvo reglamento en mayo del 2018". Por eso, el 10 de diciembre presentarán un informe sobre la violencia contra la mujer en la pandemia y lo que ha pasado con su ley a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, así como al Legislativo.



"Se ha avanzado algo, pero el Registro Único de la Violencia sigue en proceso de elaboración, no está terminado. Por lo que el sistema de alerta temprana, que tiene como base ese registro, no funciona aún. Otro tema que preocupa es que instancias como comisarías o tenencias políticas no están aplicando las fichas de valoración de riesgo, para alertar de posibles feminicidios. Por eso hay mujeres que no salen de esas instancias al menos con una medida de protección".



Ernest cree que se debería, desde el Estado, declarar una especie de alerta ante 101 femicidios.



Organizaciones como Alas de Colibrí empezarán desde mañana la campaña 16 días, 16 voces por la eliminación de la violencia contra las mujeres. La iniciativa terminará el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. La iniciativa mundial busca hacer un llamado a todos los actores sociales, para trabajar de manera conjunta en la prevención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas.



Durante estos 16 días de activismo habrá actividades en Quito, Ibarra, San Lorenzo, Tulcán y Lago Agrio, a través de plataformas digitales y espacios públicos, que se podrán observar en la página de Facebook de Fundación Alas de Colibrí.

Mujeres por el Cambio invitan a la movilización, a desarrollarse, mañana 25 de noviembre del 2020, a las 16:00, en la Patria y Amazonas, para exigir que pare la violencia hacia las mujeres.