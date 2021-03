Procesan por feminicidio a cuatro policías ante muerte de migrante salvadoreña en México

Las autoridades mexicanas procesaron a cuatro policías por el delito de feminicidio tras el uso excesivo de la fuerza en contra de una mujer salvadoreña esposada que perdió la vida en el balneario turístico de Tulum, informó este lunes 29 de marzo de 2021 la Fiscalía General del suroriental estado de Quintana Roo.

La fiscalía indicó que de acuerdo con los resultados de la necropsia, la víctima presentaba "una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la pérdida de la vida" el sábado en la tarde.



Las lesiones, señala el dictamen basado en criminalística, medicina forense y al material videográfico recabado, "son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer".



"La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima lo que ocasionó una desaceleración con rotación del cuello, violándose con ello lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza", señala la Fiscalía en un comunicado de prensa.



Activistas han comparado lo sucedido con el asesinato del afroestadounidense George Floyd, quien murió asfixiado por la policía de Mineápolis, Minesota, en mayo de 2020, lo que desató las históricas protestas por la justicia racial en Estados Unidos.



El suceso en Tulum ocurrió la tarde del sábado cuando los vecinos llamaron a la policía debido a que la mujer se encontraba supuestamente escandalizando en la vía pública.



En las imágenes se observa cómo uno de los cuatro agentes coloca su rodilla en el cuello de la víctima, que solo alcanza a gemir.



Los policías que atendieron el llamado ya la tenían sometida en el piso y estaba esposada cuando una mujer policía se colocó encima de ella y le puso la rodilla a la altura de la nuca, al percatarse de que ya no presentaba movimiento la subieron a la parte trasera de una patrulla, sin brindar ningún tipo de maniobra para reanimar a la mujer.



Aunque oficialmente no ha sido reconocida ante la Fiscalía, grupos de inmigrantes y feministas la identificaron como Victoria Esperanza Salazar, de 36 años de edad, originaria de El Salvador y residente de Tulum, donde vivía con sus tres hijas menores de edad, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha pedido que se castigue a los responsables y el presidente López Obrador dijo este lunes sentir "vergüenza" por el actuar de la policía y aseguró que se hará justicia.



Grupos feministas anunciaron para este lunes una serie de protestas en varios puntos del Caribe mexicano.