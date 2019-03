En cinco años, desde el 2014, 642 femicidios se han producido en Ecuador

LEA TAMBIÉN

642 mujeres han sido víctimas de femicidio en Ecuador, desde el 1 de enero del 2014 hasta el 28 de febrero del 2019. Eso dicen las cifras del mapa consolidado de femicidios, que la mañana de este 8 de marzo del 2019 difundieron la Fundación Aldea, el Taller Comunicación Mujer, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y la Red de Casas de Acogida.

Este viernes 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, varias organizaciones participarán del 'Levantamiento huelga #8M'. La concentración será en el Ministerio del Trabajo, en la República del Salvador y Suiza, norte de Quito. Avanzarán hasta la Asamblea Nacional, en la Piedrahita y Gran Colombia. Además de la lucha porque no exista una brecha salarial entre hombres y mujeres, las activistas buscan que se terminen los crímenes violentos en contra de las mujeres.



En Ecuador, según las cuatro organizaciones que trabajan en el mapa, cada tres días se produce un femicidio. Sus estadísticas muestran que de las asesinadas, la más joven fue una bebé que no tenía ni un año de vida; la más adulta llegó a los 86 años. Y 22 años es la edad más frecuente de las víctimas.



Con el femicidio, las familias se destruyen. El 68,4% de las asesinadas era madre, por lo que al menos unos 600 niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad.



En Ecuador, el femicidio está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) desde el 2014. Además existe la Ley para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres, aprobada por la Asamblea los últimos días de noviembre del 2017. Que está en el Registro Oficial desde el 2018 y que cuenta con un reglamento desde mayo de ese año. Sin embargo aún no se concreta por falta de presupuesto.