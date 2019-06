Dos casos de femicidio se registraron en El Oro en menos de 48 horas

LEA TAMBIÉN

Una menor de apenas 13 años salió en busca de ayuda. Sus padres estaban discutiendo en el interior de su casa ubicada en el barrio Sauces de Machala (El Oro), la mañana de este miércoles 19 de junio de 2019. Cuando la pequeña regresó encontró solo a su madre tendida en el piso, ya sin vida.

Ángela, de 34 años, fue ahorcada presuntamente por su esposo. “Le ahorcó con las manos y con una cuerda (…). De lo que se conoce anteriormente la habría agredido, pero, lamentablemente, no había puesto ninguna denuncia”, informó el coronel de la Policía Francisco Aguilar.



Al parecer, el crimen fue presenciado por otra hija de la pareja, una menor de 3 años, que hasta el mediodía de este miércoles no era ubicada. “Habría huido con la niña, pero estamos tratando de ubicarle porque también podría estar en un centro educativo”, dijo Aguilar.



Ángela. mantenía una relación de casi 15 años con su atacante, según comentaron familiares que llegaron a la humilde vivienda donde ocurrió el femicidio. La Policía de El Oro emprendió un operativo para ubicar al hombre de 37 años.



Este es el segundo femicidio en la provincia en menos de 48 horas. El pasado lunes 17 de junio del 2019, Gina fue asesinada a machetazos por su expareja en el cantón Santa Rosa. La mujer de 36 años había decidido terminar la relación con su agresor ocho meses antes.



El crimen ocurrió la mañana del lunes, cuando Gina estaba a su casa en el sector San Jacinto, una zona rural del cantón orense. Ella estaba lavando ropa en el patio cuando el hombre le cortó un brazo.



Herida, corrió en busca de ayuda pero el ataque continuó en la calle. El hombre de 44 años intentó huir en una bicicleta, sin embargo fue detenido por la comunidad y trasladado a una casa de salud con custodia policial. La Policía indicó que el agresor tenía ya una boleta de captura vigente por tentativa de femicidio.



La Fiscalía informó este miércoles que el presunto atacante de la mujer guarda prisión preventiva.



Rosa López, exgobernadora de El Oro y líder del Movimiento de Mujeres de la provincia, pidió mayor inversión en prevención y ampliar los sistemas de protección para dar cobertura a las víctimas de violencia en las zonas rurales y urbano-marginales, y también a sus hijos.



“Están quedando niños y niñas en graves condiciones, que en muchos casos son testigos de las agresiones. El trauma, si no hay atención oportuna, puede generar otras situaciones en muy corto plazo”.



Hasta el pasado 2 de junio, la Fiscalía General del Estado reportó 27 denuncias por femicidios en el país en lo que va del 2019, aunque las organizaciones de mujeres aseguran que la cifra es mayor. Desde el 2014, cuando se tipificó este delito, se han reportado 335 muertes de mujeres.



Guayas registra 60 femicidios en los últimos seis años, según la Fiscalía. La Policía investiga un nuevo caso en el cantón Durán, donde la mañana de este miércoles 19 de junio moradores del sector Los Rosales hallaron en un botadero el cuerpo calcinado de una mujer de 20 años.



Cristian Rengifo, jefe de Criminalística de la zona 8, dijo que la víctima tenía un corte en el cuello. Según las investigaciones preliminares, se presume que antes fue asesinada y luego incineraron su cadáver con un acelerante durante la madrugada.