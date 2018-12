Un hombre asesina a su pareja en Uruguay; después intentó suicidarse

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un hombre asesinó en la mañana de este martes (25 de diciembre del 2018) en Montevideo a su pareja sentimental con varios cortes en la zona del cuello y tras el hecho se fugó e intentó suicidarse, informaron a EFE fuentes policiales.

Según el testimonio del padre del victimario que se constata en el parte policial, la pareja había pasado Nochebuena en la casa de él y no tenía conocimiento de que hubiera "problemas de relacionamiento" entre ellos.



La pareja se retiró del lugar a las 04:30 y a la 11:00 ocurrió el femicidio. El asesinato se dio con una cuchilla en el dormitorio de la pareja, donde la Policía encontró el cadáver de la joven de 24 años.



Según el testimonio de la madre de la víctima, el hombre de 25 años habría huido en ropa interior y ensangrentado hacia casa de sus progenitores.



Tras el intento de suicidio, con cortes en el cuello y las muñecas, el victimario fue internado de emergencia y se encuentra en estado delicado.



En tanto, el sistema de la Policía uruguaya indicó que no había registro de ninguna denuncia de violencia doméstica por parte de la víctima.



El padre del joven señaló también que su hijo le había manifestado que estaba deprimido porque "no se estaba entendiendo con su pareja" e incluso había agendado una entrevista con un psicólogo.