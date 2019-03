El hombre procesado por el femicidio de Diana Carolina, en Ibarra, irá a juicio

LEA TAMBIÉN

El ciudadano acusado del femicidio de Diana Carolina que ocurrió en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, situada en el norte de Ecuador, será llamado a juicio. Así lo decidieron las autoridades judiciales este 20 de marzo del 2019, durante la audiencia preparatoria de juicio, en torno a la muerte de la ciudadana, de 22 años, que ocurrió el 19 de enero de este 2019.

Tras el análisis de las pruebas en torno a este delito, que causó conmoción social en el país, la Fiscalía presentó un dictamen acusatorio. Una de las razones es que la muerte de la mujer ocurrió frente a un grupo de policías. El acusado de cometer el femicidio permanece privado de la libertad en el Cárcel Regional de Latacunga, provincia de Cotopaxi, en el centro del país.



Según Marlon Jácome, abogado de la familia de la víctima, ahora esperan la notificación de la Unidad Judicial de Violencia de Género para que se fije el día y la hora del inicio del juicio.



Este es la segunda demanda en torno a este femicidio. Los familiares de Diana Carolina también presentaron una denuncia contra la Policía Nacional, el 19 de febrero pasado. Jácome explicó que esa acción legal es por elusión de responsabilidades.



De acuerdo al artículo 291 del Código Orgánico Integral Penal, esta infracción hace referencia al servidor de las Fuerzas Armadas o Policía que eluda su responsabilidad en actos de servicio. Cuando esta omisión cause daños a una persona será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a un año.



“Estamos convencidos que el caso no concluye con esta sanción. El país quiere saber por qué no actuó la Policía durante el suceso que se desarrolló a lo largo de 90 minutos”, explica el abogado.



El objetivo de la defensa es que la Fiscalía determine responsabilidades, en caso de haberlas, contra los uniformados que estuvieron vinculados al caso.



Como primera acción, el abogado acusador, solicitará que se realice la reconstrucción de los hechos. Se trata de una diligencia que no se efectuó dentro del primer proceso. Sin embargo, considera que es necesario para complementar con las pruebas documentales, testimoniales y periciales que se han realizado hasta el momento.