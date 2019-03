Fiscalía abrió una indagación por la actuación de la Policía en el femicidio de Diana Carolina

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía confirmó este 14 de marzo del 2019 el inicio de una nueva investigación en el caso de Diana Carolina, la joven que fuera atacada mortalmente por su pareja, en Ibarra.

Esta vez, la indagación es por el presunto delito de elusión de responsabilidad de los servidores de la FF.AA. o de la Policía Nacional.



El pasado 19 de febrero del 2019, los parientes de Diana presentaron una denuncia en contra de la Policía Nacional.



“El país quiere saber por qué no actuó la Policía durante el suceso que se desarrolló a lo largo de 90 minutos”, explicó en ese entonces el abogado de la familia, Marlon Jácome.



El objetivo de la acción legal es que la Fiscalía determine responsabilidades, en caso de haberlas, en contra de los uniformados que estuvieron vinculados al caso.



Tras estos hechos, el teniente coronel Álex Vargas, quien estuvo a cargo del operativo policial, compareció en la Asamblea y, entre otras cosas, explicó que él no disparó, porque se encontraba a 30 metros del victimario y que no dio la orden de hacerlo, porque no podía visualizar si sus subordinados tenían un buen ángulo para hacerlo.



Además, mencionó que al dar la orden se podían presentar cuatro escenarios: matar a la víctima, al victimario, a un uniformado o a la gente que estaba como espectador.



El 14 de febrero pasado, el director de Operaciones, Patricio Carrillo, sostuvo que los policías que acudieron a esa emergencia hicieron mucho. “Pero tal vez no tuvieron un escenario de calma, de tranquilidad, de evaluar el escenario más grave que podía haberse suscitado y derivó en esto (muerte). Pero no todo se puede evitar tampoco. Esto no solo pasa en la Policía de Ecuador, pasa en las Policías de todo el mundo”.