Felipe Espinosa: ‘Un tratado, el gran tema del Consejo con EE.UU.’

Felipe Espinosa es Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (Amcham, por sus siglas en inglés), cargo que desempeña por cuatro años.

Es ingeniero de profesión, máster en Ingeniería Industrial por la Texas A&M University. Anteriormente ocupó cargos de gerencia general en varias compañías.



El 14 y 15 de noviembre se reúne el Consejo Bilateral de Inversiones entre EE.UU. y Ecuador ¿Por qué es tan importante esa cita?



En primer lugar porque EE.UU. es el socio comercial más importante que tenemos. Ecuador no se ha reunido con ese socio desde hace muchísimo tiempo. Normalmente los socios se ven a menudo y dicen cómo va el intercambio y en qué se puede mejorar. Pero eso no había ocurrido y ese es el trabajo que se hace en el Consejo Bilateral.



¿Cuáles van a ser los resultados de esta primera reunión?



Van a salir temas pendientes o barreras por resolver entre ambas partes, pero lo importante es mostrar voluntad por darles solución. Lo segundo es ver cuál sería un camino para avanzar hacia un tratado comercial. Y lo tercero es establecer un cronograma de reu­niones hacia el futuro.



¿Cómo funcionó en el pasado el Consejo Bilateral?



La primera reunión se dio en el 2009. Hubo una del sector público, pero no del privado. No fue una reunión que deje consecuencias positivas ni siquiera sé si esa reunión oficialmente cuenta.



Entonces, la primera reunión en realidad será la del próximo 14 y 15 de noviembre. Esta será la primera cita donde se contará con todos los elementos que se necesitan para que funcione.



¿Cuáles son esos elementos?



En primer lugar será la reunión del sector público y, en paralelo, la del sector privado. En segundo lugar hay una voluntad del lado del Gobierno de Ecuador, incluso desde el mismo Presidente de la República, de lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos.



¿Cómo se define quién integra el Consejo Bilateral?



Eso lo definen el Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador y el Departamento de Comercio de EE.UU. El Ecuador puede designar a los funcionarios que considere necesarios y pueden ser del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Embajada de Ecuador en Estados Unidos y otros.



¿El sector privado hace parte del Consejo?



Del lado privado se debe tener un grupo de empresarios representantes del comercio de ambos países, de empresas multinacionales de Estados Unidos que ya tienen inversiones en el Ecuador. Pero ellos se reúnen en paralelo para dar insumos a los representantes del Gobierno de ambos países, que se reúnen a puerta cerrada.



¿Cuáles son los temas urgentes para tratar en el Consejo?



Hay un tema que es importantísimo para el sector privado, y es definir un camino para llegar a tener un tratado comercial en el corto plazo. Es probable que Estados Unidos y Ecuador digan que todavía hay temas que deben ser resueltos, pero lo importante será establecer acciones para resolver esas barreras y definir un cronograma con los siguientes pasos. Ese es el gran tema pendiente.



¿El tratado bilateral de inversiones, que se denunció en el Gobierno anterior, es también un tema que puede ser tratado en el Consejo Bilateral?



Yo no creo que se lo trate ahí, aunque las partes son las que definen la agenda.



¿Los países ya llegan con una agenda a esta reunión?



De lo que yo entiendo, los países ya tienen una agenda armada.



¿En otros países lo usual es plantear un acuerdo comercial en este tipo de Consejos?



Ecuador puede ver lo que han hecho otros países, pero creo que lo más importante es inyectar pragmatismo al tema. Un acuerdo comercial con Estados Unidos le interesa más a Ecuador.



Pero no estamos entre las prioridades comerciales de Estados Unidos. ¿Cómo debe traducirse ese pragmatismo para entrar en la agenda?



Así es, no somos la primera prioridad de Estados Unidos. Su prioridad fue el tratado con Canadá y México. Después vienen las negociaciones con Japón, la Unión Europea y luego con la Organización Mundial de Comercio. Por eso, el país debería tener una posición muy clara y decirle a EE.UU.: ‘esto es lo que acordaron con Colombia y Perú, esto es lo que nosotros estuvimos a punto de firmar en el 2006 y esta es nuestra propuesta’. Los tiempos no están para tener 10 mesas de discusión o dos años de reuniones. Eso no va a existir porque las prioridades de Estados Unidos están en otros temas.



¿Ecuador debería adherirse a lo que firmó Colombia y Perú?



Es muy importante que nosotros hagamos referencia a lo que firmaron Colombia y Perú, pero probablemente Ecuador podrá proponer algo adicional.



¿Cómo debe prepararse Ecuador para esa primera reunión?



Yo sé que el sector público se está preparando. Hay reuniones entre Comercio Exterior, la Embajada de EE.UU. y otros. El sector privado tiene que reu­nirse y deberíamos estar en un solo frente con un objetivo clarísimo: lograr un acuerdo comercial. El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) debe ser el gran paraguas para llegar a consensos. Es importante que se dejen a un lado posiciones pequeñas de ciertos sectores y apoyar todos un tratado comercial en el tiempo más corto posible.