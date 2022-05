Candidato Federico Gutiérrez oficializa su apoyo a Rodolfo Hernández en Colombia

Federico Gutiérrez como candidato a la presidencia de Colombia. A su lado el candidato a vicepresidente Rodrigo Lara por la lista Equipo por Colombia - FICO. Foto: Twitter @FicoGutierrez

El Tiempo Colombia

El candidato Federico Gutiérrez, tras quedar por fuera de la contienda electoral en la carrera a la presidencia, anunció su apoyo a Rodolfo Hernández, quien disputará la segunda vuelta con Gustavo Petro.

En su discurso, tras la lectura de los resultados del preconteo que lo ubicaron en la tercera posición con el 23,91 por ciento de los votos, Gutiérrez aseguró que “Gustavo Petro no le conviene a Colombia” y es “un peligro para la democracia”, razón por la que respaldó al ex alcalde de Bucaramanga.

Pero además extendió la invitación a los cinco millones de colombianos que “confiaron” en su campaña para que le dieran su voto al ingeniero, buscando, dijo el candidato, “el mejor futuro para Colombia”.

Gutiérrez y su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara, quien lo acompañó durante el discurso, enfatizaron que no se han comunicado con Rodolfo Hernández y no esperan ser parte de su gobierno. Sino que su posición parte del propósito común de “cuidar la democracia, no ser indiferentes y unir al país”.

Colombia 🇨🇴 somos una Familia.

Que cada voto sirva para que construyamos un país diferente, sin hambre, sin corrupción, sin violencia y con mucho progreso para luchar contra la pobreza.

Vamos a unir a Colombia 🇨🇴. pic.twitter.com/QtFbF6utvN — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 29, 2022

Sobre las siete de la noche, dos horas después de conocerse el resultado del preconteo que le dio la victoria a Gustavo Petro con el 40,32 % de los votos y ubicó en segundo lugar a Rodolfo Hernández, con el 28,15 %, se dio el pronunciamiento del candidato de Equipo por Colombia, siendo el primero de los aspirantes en ratificar su apoyo a uno de los finalistas a segunda vuelta.

No obstante, con los los 5.056.503 de votos que obtuvo el pasado 29 de mayo -una diferencia de 900.000 con Hernández-, Gutiérrez reconoció tener una “posición determinante” en la cita electoral del 19 de junio, día en que se definirá el próximo presidente.

Por esta razón, dijo el candidato, “el país está por encima de los intereses individuales y personales” y el eventual triunfo de Roldolfo “es la única forma de cuidar la democracia”.