Federación Lgbti denuncia asesinato de mujer trans en parque de Quito

La Federación Ecuatoriana de Organizaciones Lgbti denunció este lunes 19 de agosto del 2019 el "asesinato" de una mujer transexual en un parque de Quito, una semana después de anunciar la "muerte violenta" de otra mujer trans en la provincia de El Oro.

En un comunicado identificó a la fallecida como Natasha Ruby Arévalo Carvajal, una mujer trans profesional en el ámbito de la Peluquería y el estilismo, oriunda de Quito y de 26 años de edad.



De acuerdo a Johanna Barreto, de la Asociación Ave Fénix Lgbti Naranjito-Marcelino Maridueña y miembro de la Federación, Natasha, que era conocida como "Samantha", fue apuñalada en el pecho por un hombre extranjero en el parque El Ejido de Quito.

Al tratar de huir de su agresor, la víctima cayó por unas escaleras, o habría sido empujada, extremo que según la Federación deben aclarar las autoridades, y falleció.



El suceso ocurrió alrededor de las 08:00 de la mañana del pasado sábado (17 de agosto del 2019) en el sector del parque El Ejido, en el sur de Quito.



"Han sido incontables las veces, en que desde esta institución, hemos pedido a las autoridades como la Policía Nacional, Fiscalía y Consejo de la Judicatura realizar las investigaciones necesarias de este tipo casos de muertes violentas sospechosas de criminalidad y asesinatos, sin tener respuesta", advierte la Federación Lgbti.



Y al igual que en circunstancias anteriores, solicitó nuevamente a las autoridades investigar los hechos, dar con los autores y ponerlos bajo disposición judicial, "para que sean juzgados con todo el peso y rigor de la ley".



La Federación cifra con la presente muerte y conforme a los datos del Observatorio Runa Sipiy de Asesinatos y muertes violentas de la Asociación Silueta X, once casos no esclarecidos de fallecimientos violentos de miembros del colectivo en lo que va de este 2019.



El documento concluye exigiendo "no solo justicia, sino celeridad y comunicación sobre las muertes de nuestras compañeras trans".