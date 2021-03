Pago de ayudas económicas de USD 60 y USD 500 se realizará hasta el 30 de abril del 2021

El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el lunes 22 de marzo del 2021 el Decreto Ejecutivo No. 1277 que establece el pago de las ayudas económicas a personas que perdieron el empleo en 2020, a consecuencia de la pandemia del covid-19.

En el documento, Moreno, encarga al Ministerio del Trabajo la creación y ejecución de la política pública para el Apoyo Económico del Empleo, que tiene como finalidad la protección al trabajador.



Estas ayudas económicas son dos: de USD 60 y USD 500.



Bono de USD 60 para quien gana el básico



La primera está destinada para los trabajadores del sector privado que se encontraban en relación de dependencia hasta el 31 de diciembre de 2020 y cuya remuneración mensual fue hasta USD 400 o su proporcional si hubo reducción de jornada o jornada parcial.



Bono de USD 500 para desempleados



La ayuda de USD 500 es para los ciudadanos que perdieron su trabajo el año pasado y hayan constado como afiliados del lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), bajo relación de dependencia.



Para ser beneficiario de este bono, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:



- Haber sido desafiliados en cualquier momento durante el periodo comprendido entre el 1 enero al 31 diciembre de 2020.

- Que no hayan generado una nueva afiliación hasta el 31 de diciembre de 2020, y en el caso de haber perdido su afiliación el 31 de diciembre, no haber recuperado su afiliación con el mismo empleador en el mes de enero de 2021.

- Y, que mientras estuvieron afiliados al IESS en el año 2020, su remuneración mensual promedio no haya superado los USD 1 000.



Los ciudadanos que cumplan con los parámetros y que hubieren generado una afiliación voluntaria al IESS también recibirán el bono de USD 500.



Los beneficiarios podrán realizar el cobro de estos valores hasta el 30 de abril de 2021, de acuerdo con el cronograma, señala el Decreto.



El presidente Lenín Moreno anunció estas ayudas económicas el pasado 2 de febrero.

El monto estimado de estas ayudas económicas supera los USD 300 millones, señaló el Ministro de Trabajo, Andrés Isch, en días pasados.