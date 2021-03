¿Qué pasó con el simulacro del Examen de Acceso a la Educación Superior?

La Secretaría de Educación Superior (Senescyt) informó que la plataforma para realizar el simulacro del Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES) estará habilitada hasta las 23:30 de este lunes 22 de marzo del 2021.

Esta es la última oportunidad para que, quienes rendirán la evaluación el miércoles 24 de marzo del 2021, realicen el simulacro, que es obligatorio. Quienes no lo hagan no podrán acceder a la evaluación.



Según el cronograma del proceso de admisión correspondiente al primer semestre del 2021, el simulacro debía hacerse el sábado 20 de marzo. Ese día participaron 166 874 aspirantes, de un total de 266 230 personas inscritas para rendir el EAES.



Eso significa que 99 356 personas todavía no han realizado el simulacro obligatorio. La Senescyt además informó que en el simulacro del sábado se registraron 2 380 casos de deshonestidad académica.



En redes sociales y chats de jóvenes, conocer si se podrá rendir el examen sin haber realizado el simulador fue una de las principales preocupaciones desde ayer, domingo 21, ya que muchos manifestaron no haberlo hecho.



Para acceder al simulacro y al examen del miércoles, los aspirantes a la educación superior deben revisar su correo electrónico registrado en la inscripción. Senescyt enviará a esa dirección un documento guía, con el respectivo enlace de descarga del aplicativo en el que deben realizar ambos procesos.



La Secretaría recomienda a los sustentantes revisar todas las carpetas del correo: bandeja de entrada, promociones, social correo no deseado, spam. “Es importante que conozcas y verifiques el sistema operativo de tu computador o laptop, previo a seleccionar el enlace desde el cual descargarás el instalador del aplicativo. Se recomienda de Windows siete en adelante para el correcto funcionamiento del mismo”.

Del total de personas inscritas para rendir el EAES, está previsto que un 5% lo haga en sedes presenciales para garantizar su acceso a computador, cámara e Internet. Para estas personas no es obligatorio realizar el simulacro de la prueba.