'Por favor, contáctese': Reino Unido busca misterioso contagiado con variante brasileña de coronavirus

Reino Unido llamó a presentarse ante las autoridades sanitarias a un misterioso individuo infectado con una variante brasileña altamente transmisible del nuevo coronavirus, más de dos semanas después de que dio positivo en pruebas en las que no proporcionó los datos de contacto adecuados.

Gran Bretaña dijo que se habían detectado seis casos de la variante "P.1" identificada inicialmente en la ciudad brasileña de Manaos, contra la cual las vacunas actuales parecen ser menos efectivas. Dos estaban en South Gloucestershire en Inglaterra y tres en Escocia.



Pero una sexta persona en Inglaterra, una de más de un millón de personas sometidas a la prueba del 12 al 13 de febrero, aún no había sido identificada porque su tarjeta de prueba no se completó correctamente.



"Si se hizo una prueba el 12 o 13 de febrero, (y) no le han devuelto los resultados, póngase en contacto", dijo el ministro de vacunación, Nadhim Zahawi, a Times Radio. "Estamos trabajando con el sistema postal para intentar localizarlo".



La variante P.1 incluye mutaciones similares a las encontradas en una variante detectada por primera vez en Sudáfrica conocida como B.1.351, que ha generado preocupaciones similares.



Adam Finn, miembro del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización del Reino Unido, dijo a la BBC: "La evidencia que tenemos sugiere que ciertamente en la variante sudafricana y potencialmente en esta variante brasileña, que es algo similar, las vacunas que tenemos en este momento son menos eficaces para reducir al menos a una enfermedad leve y posiblemente la transmisión".



"Somos optimistas de que las vacunas continuarán previniendo enfermedades graves, pero la evidencia de eso es todavía bastante limitada", añadió.



Uno de los casos en un hogar en South Gloucestershire había volado desde Sao Paulo en Brasil, a través de Zurich, a Londres, llegando el 10 de febrero. Funcionarios de salud pública dijeron que estaban haciendo un seguimiento de todos los pasajeros.



Los tres casos escoceses fueron identificados como personas que habían volado desde Brasil a Aberdeen a través de París y Londres, y que se autoaislaron durante el período requerido de 10 días.



Para el domingo 28 de febrero, más de 20 millones de personas en Reino Unido habían recibido una primera dosis de la vacuna covid-19, algo más del 30% de la población, mientras que alrededor de 800 000 habían recibido una segunda dosis.