Una nueva teoría surge en el caso Valdiviezo y se pedirá involucrar a dos personas más

El asesinato del comunicador Fausto Valdiviezo toma un giro. La defensa de la familia asegura que, de acuerdo a los indicios recabados, los autores del crimen serían personas cercanas al periodista. El próximo 20 de septiembre del 2019 la Fiscalía formulará cargos contra una nueva persona vinculada aparentemente con los autores intelectuales y materiales del crimen.

Julio César Cueva, abogado de la familia de Valdiviezo, dio detalles sobre esta nueva historia. El jurista dijo que el motivo del asesinato aparentemente fue por “discrepancias familiares”. “Un asunto de naturaleza familiar no económico. Se sabrá en su momento pero en todo caso lo que yo entiendo es una discrepancia personal”, dijo a este Diario la tarde de este sábado 7 de septiembre del 2019.



Añadió que por ello, luego de la formulación de cargos, dos personas más serán involucradas al caso.



Al inicio de las de investigaciones la muerte de Valdiviezo giraba en torno de temas políticos por las supuestas declaraciones que el comunicador había dicho a un familiar antes de morir. Sin embargo, el abogado explicó que la información fue difundida para “desviar la atención” hacia los verdaderos culpables.



“Hoy yo en lo personal sospecho que esa información fue filtrada en la cabeza de esta persona por otra que tenía el interés en que se desviara la atención desde el principio”.



El pasado 4 de septiembre el Tribunal Penal del Guayas declaró la inocencia de Carlos M.L., procesado por el asesinato de Fausto Valdiviezo, ocurrido el 11 de abril del 2013.



Ante esa decisión la Fiscalía apelará el caso en una sala especializada de la Corte Provincial de Justicia del Guayas para que se revoque la decisión tomada por el Tribunal de primera instancia.



Para Cueva esta apelación no tendrá éxito, pues las pruebas que presentaron sobre el procesado no son las apropiadas.



“Los que fueron procesados hace seis años, a todos se les ratificó la inocencia porque no pudieron encontrar pruebas suficientes más allá de las sospechas que la Policía tuvo. Por eso no me sorprende que Juan C.M., fuera juzgado con las mismas pruebas del proceso anterior. Era lógico que iba a tener el mismo resultado”



El acusado fue detenido el 23 de abril de 2017 en la ciudad de Bogotá (Colombia) y extraditado al Ecuador el 28 septiembre de 2018. En el mes de febrero de este año inicio el juicio de juzgamiento.



El periodista fue asesinado hace seis años en el sector de la Atarazana, norte de Guayaquil, a solo tres metros de la casa de su madre. Ella escuchó tres disparos y cuando salió vio a su hijo baleado en el interior de su vehículo.