Excomandante Fausto Tamayo, procesado por caso Pases Policiales, dejó la Cárcel 4

El excomandante general de la Policía Fausto Tamayo dice que fue contagiado por segunda ocasión con covid-19 y que en este momento se encuentra en recuperación. Asegura que permanece aislado en su casa y con cuidados de su familia.

La mañana de este 14 de abril del 2021 habló telefónicamente con este Diario y confirmó que el 25 de marzo último dejó la Cárcel 4, en el norte de Quito, en donde permaneció recluido cinco años tras ser juzgado penalmente por el delito de delincuencia organizada en el caso denominado Pases Policiales.

Tamayo asegura haber dejado la cárcel luego de que un juez de garantías penales aceptara su solicitud para acogerse al régimen semi abierto. Este beneficio se entrega a los privados de la libertad que superan el 60% de su pena en prisión, tienen buena conducta, están en pabellones de mínima seguridad y no representan un peligro para la sociedad.



Con esto, los dos años que le restan de su pena los cumplirá en libertad. Ahora debe presentarse periódicamente en un centro de rehabilitación hasta cumplir toda la sentencia.



Su condena ha sido modificada en distintas ocasiones. En enero pasado, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) bajó la pena de 13 a 7 años de prisión. El fallo se dio luego de que la Corte Constitucional (CC) ordenara dejar sin efecto una decisión previa de la misma CNJ del 25 de junio del 2018.



¿Qué ocurrió en esa audiencia?



El Tribunal aceptó un recurso planteado por la Fiscalía y declaró a Tamayo como coautor del delito de delincuencia organizada.



En la sentencia de primera instancia, de octubre del 2016, a Tamayo se lo había condenado a 13 años y 4 meses de prisión como autor directo del delito investigado, pero en la audiencia de apelación (julio del 2017) se le bajó la pena a 28 meses de cárcel y se lo señaló como cómplice.



La Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa decisión y presentó el recurso de casación. Allí se fijó nuevamente la pena de 13 años y 4 meses de cárcel. Esa decisión fue dada de baja por la CC, que pidió hacer una nueva audiencia de casación. Finalmente, la pena se fijó en siete años, que es la que cumple ahora.



Para Tamayo, en la decisión de la Corte Constitucional se detectaron “flagrantes violaciones de garantías constitucionales en el caso”. Nombró, por ejemplo, que se habrían violentado los derechos a la protección, seguridad jurídica y al debido proceso.



“Mi caso fue político. Una comisión de la verdad señaló que fui víctima de persecución. Nunca quedó claro de dónde sacaron las supuestas pruebas con las que me condenaron. Ahora que ya estoy en libertad podré acudir a la justicia”, dijo el excomandante.

Espera que la Fiscalía avance los trámites en la denuncia por fraude procesal que presentó en 2018 debido a lo que él considera fallos en la administración de justicia y en las investigaciones realizadas en su caso. También presentó un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por supuestas violaciones de derechos humanos en su contra.