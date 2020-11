La predicción del Dr. Fauci se cumplió; Estados Unidos superó los 100 000 casos diarios de covid-19

En junio de 2020, cuando los casos de covid-19 rondaban los 40 000 diarios, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, advirtió a miembros del Senado que si no se tomaban mayores acciones para detener el avance de la pandemia en el país, este llegaría a los 100 000 casos positivos diarios.

Este jueves 5 de noviembre de 2020, mientras Estados Unidos espera anuncios para los resultados de sus elecciones presidenciales, el país registra un total de 102 831 casos nuevos en las últimas 24 horas, reporta la radio pública NPR.



Con esto, el total de casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos asciende a aproximadamente 9,5 millones, desde el inicio de la pandemia. Los fallecimientos llegan a 233 731, con 1 097 reportados en las últimas 24 horas.



En junio, Fauci dijo a los miembros del Senado, durante una audiencia: "Creo que es importante decirles a ustedes y al público estadounidense que estoy muy preocupado, porque la situación podría empeorar mucho (...) No podemos seguir pretendiendo que la situación con este virus está mejorando".



Fauci, con una enorme experiencia en contención de epidemias y uno de los principales investigadores en Estados Unidos en torno al VIH, ha estado al frente de esfuerzos de salud pública a nivel federal en varios gobiernos estadounidenses, demócratas y republicanos.



A mediados de octubre, Donald Trump amenazó con despedir a Fauci por una entrevista que ofreció al programa '60 Minutes' de la cadena CBS. Fauci aseguró que no le sorprendió "en absoluto" que Trump contrajera la covid-19 después de ver el acto en el que nominó en septiembre a una nueva jueza para el Supremo, Amy Coney Barrett, al que asistieron decenas de personas sin mascarilla en la Casa Blanca.



"Me preocupó que fuera a contagiarse cuando le vi en una situación completamente precaria, con la gente abarrotada, sin separación, y en la que casi nadie llevaba mascarilla. Cuando lo vi por la tele, dije: Madre mía, no puede salir nada bueno de eso (...) y acabó siendo un foco de supercontagio", dijo el experto.



El epidemiólogo criticó que Trump "a veces equipara el llevar una mascarilla con una debilidad", pero aseguró que cree que "en el fondo, (el presidente) cree en la ciencia".



También expresó su frustración por el hecho de que la campaña de reelección de Trump incluyera en un anuncio una frase de Fauci, sacada de contexto, en la que el experto parecía alabar la gestión de la pandemia del presidente.



"Yo no respaldo públicamente a ningún candidato político, y nunca lo haré. Y van y me meten en un anuncio de campaña. Me pareció indignante. Yo me estaba refiriendo a otra cosa completamente diferente, al trabajo agotador del equipo" encargado de hacer frente a la pandemia, explicó el funcionario.