Fauci no está asesorando a Biden, no ve razón para abandonar a Trump ahora

El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo que no ha tenido contacto con el equipo de transición del presidente electo Joe Biden y no ve ninguna razón para renunciar y unirse a ese esfuerzo cuando hay tanto que hacer ahora para combatir la creciente pandemia.

"Me quedo en mi carril. No soy un político. Hago cosas de salud pública", dijo en una entrevista el jueves antes de la conferencia de Reuters Total Health de la próxima semana.



Desde enero, Fauci se ha desempeñado en el Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, un cargo que lo ha puesto con frecuencia en desacuerdo con el mandatario, quien ha intentado restar importancia a la pandemia y se ha centrado en su lugar en abrir la economía.



"No hay absolutamente ninguna razón ni ningún sentido para que deje de hacer algo en medio de una pandemia que está jugando un papel importante para ayudarnos a salir de ella", dijo Fauci.



Su consejo para el presidente electo, dijo, es "exactamente el mismo" que el que está recomendando ahora: distanciamiento social, evitar multitudes, usar mascarillas y lavarse las manos. "Los principios de salud pública no cambian de un mes a otro o de una administración a otra".



Fauci ha trabajado en seis administraciones y saltó a la fama en la lucha contra la epidemia del sida en la década de los 80, bajo la presidencia de Ronald Reagan.



Su "trabajo diario" es el desarrollo de vacunas y terapias como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, labor que está comenzando a dar frutos.