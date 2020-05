Anthony Fauci advierte al Senado de EE.UU. que la vacuna para coronavirus tardará en desarrollarse

LEA TAMBIÉN

El principal experto en Estados Unidos sobre enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, advirtió el martes 12 de mayo del 2020 al Congreso que aunque el Gobierno federal está trabajando en elaborar una vacuna contra el nuevo coronavirus, "podría pasar tiempo" hasta que las dosis estén disponibles en el mercado.

Fauci dijo a la Comisión de Salud del Senado, en un testimonio preparado y revelado en antelación, que los esfuerzos del país para batallar contra el covid-19 y la enfermedad que ocasiona deberían "estar centrados en prácticas sanitarias probadas para evitar la contaminación y mitigarla".



En declaraciones al New York Times antes de su audiencia, Fauci advirtió que apurar un levantamiento de las restricciones a las empresas y la vida social pone vidas en riesgo, lo que dañaría aún más la recuperación económica con la persistencia de la pandemia.



Se espera que Fauci diga ante el Senado que los estados del país no deberían tomar decisiones apresuradas sin seguir las recomendaciones del Gobierno federal de presentar un declive de casos por 14 días, reportó el New York Times, tras citar un correo del funcionario.



"Si nos saltamos los controles de lo que dicen las normas con el fin de 'Abrir América de nuevo', entonces nos arriesgamos al peligro de múltiples brotes en todo el país", dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en un correo electrónico.



"Esto no sólo resultará en sufrimiento y muertes innecesarias, sino que nos hará retroceder en nuestra misión de volver a la normalidad".



Fauci tiene previsto comparecer el martes ante las comisiones de Salud, Educación, Pensiones y Trabajo del Senado -de mayoría republicana- después de que la Casa Blanca bloqueó un llamado a testificar del legislativo ante un panel de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas.



Hasta el momento, el coronavirus ha causado la muerte de más de 80 000 personas en Estados Unidos, la mayor cifra por país en el mundo. Algunos expertos dicen que las pruebas para detectar la enfermedad continúan escaseando en algunos estados, lo que evitaría que pueda retomar la actividad de manera segura.