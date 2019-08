Fármacos nuevos para el cáncer y diabetes se incluyeron y otros se excluyeron del Cuadro de Medicamentos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

64 fórmulas nuevas se anexaron en la décima actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, que se presentó el jueves 22 de agosto del 2019. Entre otras se cubrirá enfermedades como el cáncer, infartos cerebrales, cardíacos, colitis ulcerativa y VIH. En total se invertirán USD 258 millones para la adquisición del listado completo que suma los 454 principios activos y 641 fórmulas farmacéuticas.

En la revisión que rige desde el 2013, la novena, había 398 principios y 535 fórmulas farmacéuticas. Lo explicó la doctora Irina Almeida. Ella es la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Salud (Conasa), entidad que se encarga de la revisión del listado de fármacos.



Almeida detalló algunos medicamentos que han sido incluidos en el listado. La lenalidomida es un fármaco para tratar el mieloma, que es un cáncer de las células plasmáticas (glóbulos blancos en la médula ósea). “Es sumamente caro, unos USD 120 000, por tratamiento anual”. El medicamento fue incluido recientemente en el listado de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Del total de medicamentos, 18 son para varios tipos de cáncer como melanoma, pulmón, células, leucemia y otros.



La hidroxicloroquina es un fármaco para combatir el lupus eritematoso sistémico, ocasionado cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos. Mientras que el alteplase es un tratamiento destinado para infartos cerebrales y cardíacos.

Además se aprobó una variedad de insulinas para combatir la diabetes tipo 1, mellitus y gestacional. Una de las novedades es que son medicamentos para adultos y también para niños. Son de acción más rápida.

En el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, en donde se incluyen aquellas fórmulas esenciales para combatir el 98% de patologías que afectan a la población, hay vitaminas. El calcio carbonado para mujeres con preeclampsia y embarazadas que viven en áreas con baja ingesta de este micronutriente. Además está la vitamina A.



También se incluyeron medicamentos para el cáncer de vejiga. Es un nuevo dispositivo que se coloca dentro del este órgano. Antes era solamente usado como anticonceptivo, señaló la Directora Ejecutiva.



Uno de los medicamentos excluidos del Cuadro es la glibenclamida, una fórmula para la diabetes mellitus que se usa cuando no se puede controlar la dieta, no se hace ejercicio físico y hay pérdida de peso. Para esta fórmula sí hubo reemplazo y se trata del glicazida que ayuda, entre otras, a la estimulación de la insulina para los pacientes diabéticos. “Es una innovación que hicimos”.



Hay medicamentos que en esta revisión fueron considerados tóxicos como los cócteles para el VIH. No se utilizan solos; se lo hace en grupos pero se han dado avances. “Se puso mejores alternativas terapéuticas”.



Almeida aclaró que hay medicamentos no convenientes que son aquellos que aún no tienen suficiente evidencia científica. “Se trata de medicinas que están en fase de prueba y que no sabemos qué pasará con los pacientes”.

En el mundo –explicó Almeida– se registra el caso de la talidomina, un medicamento que provocó malformaciones congénitas y salió del mercado.