Farmacias privadas laboran hasta que empieza el toque de queda por covid-19, con una excepción

Ante la situación de emergencia sanitaria por el covid-19, las actividades en farmacias y boticas privadas arrancan a las 08:00 y finalizan a la hora que empieza el toque de queda. Desde el miércoles 25 de marzo del 2020, la medida va de 14:00 a 05:00 en todo el Ecuador.