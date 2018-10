Las farmacias compiten por rebajas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Días de descuento por líneas de productos, ‘packs’ de artículos a precio especial, dos por uno, compras con obsequio, etc; son las promociones que saltan a la vista en las cadenas de farmacias que operan en la capital.

Entre agosto del 2017 y agosto de este año, las promociones en farmacias en productos de consumo masivo se incrementaron un 52% en el país, según la consultora de mercado ­Kantar Worldpanel. Esto representó un aporte en facturación del 4,6%.



Si bien la consultora evalúa exclusivamente consumo masivo (alimentos, bebidas, aseo personal y otros), las estrategias promocionales se observan en todas las categorías, incluidos medicamentos.



El descuento en precios es el tipo de promoción más frecuente (79%), seguido de productos con regalo (9,5%) y promociones dos por uno, tres por dos y similares (8,4%).



En las cadenas Pharmacys y Cruz Azul, del Grupo Difare, hay descuentos (desde un 20%) los días lunes en productos de cuidado personal, los miércoles en la línea de cuidado del bebé y los jueves en productos naturales para el cuidado de la salud.



En ambas cadenas, hay más de 2 500 productos con promociones permanentes cada mes, indicó Christian Coll, gerente de la División Farmacias de Difare.



Productos de temporada, como protectores solares y vitamina C, cuyo consumo suele incrementarse en los meses de verano, aún se encuentran con descuento en locales de Farmacias Comunitarias (Difare), de SanaSana (Corporación GPF) y Medicity.



En un local de la franquicia Farmacias Comunitarias, en el sector de Calderón (Quito), se ofrece como producto de temporada el ‘kit escolar’ por USD 5,50, que incluye pasta dental, cepillo de dientes, toalla, vaso y antibacterial.



Jefferson Jaramillo, propietario del establecimiento, explicó que las rebajas y promociones han incrementado las ventas. Añadió que los asesores de Difare y de las empresas que venden sus productos a través de la franquicia dan las pautas de los artículos que estarán en promoción.



Javier Arteaga, gerente de Distribución de Grupo Difare, indicó que los productos de consumo masivo son los que más suelen tener promociones. “Por lo general la medicina se compra para una necesidad, en cambio, los productos de consumo se mueven por impulso o precio”.



Según datos de Kantar, las categorías de alimentos y lácteos –que incluye fórmulas infantiles– crecieron en farmacias un 32% y un 10% respectivamente, en agosto pasado, en comparación con igual mes del pasado año.



No obstante, otras líneas han caído, como es el caso de aseo personal, que tuvo una contracción del 11,5%. La categoría más afectada en este grupo es la de pañales, indicó la consultora.



Precisamente, la semana pasada se exhibía a la entrada de un local de la cadena Medicity, en Quito, una pancarta de gran tamaño que promocionaba “dos por uno” en productos de una marca de pañales.



Esta estrategia promocional, al igual que la de “segundo a mitad de precio”, son comunes en artículos de aseo personal, como desodorantes, pasta dental, jabones, entre otros.



Fernando Apolo, gerente de Marketing de SanaSana, explicó que las decisiones sobre promociones giran alrededor de las necesidades del cliente y de los cambios económicos del país en los últimos años.



La cadena define sus estrategias por necesidades estacionales, localidad y tipo de cliente. Entre ellas están el Mes del Adulto Mayor y Mes de la Madre. Para cerrar este último trimestre, la marca se prepara con las promociones de Navidad, fin de año, Black Friday y fiestas de Quito.



No obstante, aclaró el vocero, las promociones que han logrado mayor efectividad son aquellas con descuentos en todo el portafolio, por ejemplo, en los ‘Tres días SanaSana’.



En Cruz Azul, el primer viernes laborable de cada mes también hay descuentos en todo el portafolio de productos.



Las cadenas de farmacias representan el 56,9% de las ventas del sector en consumo masivo y las de barrio el 43,1%, según la consultora Kantar.