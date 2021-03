Farmacéuticas aclaran que sus vacunas anticovid se venderán 'exclusivamente' a gobiernos centrales

La farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech informaron que su vacuna contra covid-19 “no está a la venta en ningún canal privado a febrero del 2021”. Esto, según un comunicado difundido en sus redes sociales con fecha del 27 de febrero del 2021.

“La vacuna de Pfizer-BioNtech se suministrará exclusivamente conforme al plan establecido por el gobierno central de cada país”, se lee en el post de su página de Facebook Pfizer Ecuador.



Pero la noche de ayer, 9 de marzo del 2021, circuló en redes sociales una carta supuestamente enviada por la farmacéutica al nuevo ministro de Salud Pública, Rodolfo Farfán, con la misma fecha. El Departamento de Comunicación de la farmacéutica, que no ha respondido a un pedido de entrevista de este Diario desde el 22 de febrero, dijo que el documento es real. No esperaban que se hiciera público.



En la carta se manifiesta que “de conformidad con reciente información que viene circulando en diferentes medios sobre suministro, venta o distribución de nuestra vacuna a canales privados, gobiernos regionales o municipales cabe señalar que la vacuna de Pfizer/BioNtech para covid-19 no está a la venta en ningún canal privado ni a gobiernos distintos a los centrales”.



En redes también circuló una carta de AstraZeneca, vinculada a la Universidad De Oxford. En ella se explica que no hay ventas para el sector privado. Y que están enfocados en cumplir compromisos con los gobiernos. Y aclaran que si privados ofrecen, quizá se trate de falsificaciones.



El viernes 5 de marzo del 2021, el Ministerio de Salud estableció tres condiciones para que los municipios puedan adquirir vacunas contra covid-19. Estos son:



1. Que la relación sea directa con laboratorios, no con intermediarios.



2. Que la vacuna propuesta cuente con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) o de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).



3. Que, en todos los casos, las vacunas sean gratuitas para la población.



El ministro Farfán, en un pronunciamiento realizado desde Carondelet, ayer 9 de marzo, destacó que “el Gobierno tiene toda la disponibilidad para que la empresa privada y municipios colaboren en algún momento dado en materia de salud. Sin embargo, las competencias que pedían los gobiernos municipales no podemos darles pasarnos sobre ellos o darles competencias que no les corresponden. Si algún momento ellos quieren que deleguemos la capacidad de hablar con las casas farmacéuticas, el Gobierno nacional tampoco puede hacer esa acción porque las casas farmacéuticas están directamente conversando con los gobiernos centrales de los países”.