Exlíderes de las FARC ausentes de la JEP piden a militares apoyar la paz

El número dos de la antigua guerrilla de las FARC, Iván Márquez, y otros exjefes que no han comparecido a la Justicia Especial para la Paz (JEP), pidieron este lunes 27 de mayo de 2019 a los militares y policías de Colombia que muestren su apoyo al acuerdo de paz.

"Ustedes y nosotros estamos en mora de sentarnos a conversar en serio para dirimir nuestras diferencias mediante el intercambio civilizado de opiniones hacia la solución definitiva de las causas políticas, económicas y sociales generadoras del conflicto interno para bien de las futuras generaciones de compatriotas", señalaron en una carta pública.



La misiva fue firmada, además de Márquez, por Henry Castellanos Garzón, alias 'Romaña'; Hernán Darío Velásquez, alias 'el Paisa', Walter Mendoza y Aldinever Morantes, en coincidencia con el aniversario 55 de la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Márquez, que fue jefe negociador de las FARC en los diálogos de paz, está en paradero desconocido desde mediados de 2018 cuando desistió de asumir su escaño como senador por el partido político en que se transformó la antigua guerrilla, alegando falta de garantías de seguridad por parte del Gobierno, y se trasladó a la zona de Miravalle, en el sur del país, donde se le perdió el rastro.



Por esa razón, Márquez no ha comparecido a las citaciones que le ha hecho la JEP a la cúpula de las FARC, y tampoco se han presentado 'Romaña' y 'el Paisa'.



Los exguerrilleros señalaron que en la lucha por un "futuro como nación" los militares hacen parte de este propósito, pues son "pueblo uniformado", y agregaron: "la unidad nos abrirá los caminos de la esperanza".



"Algo nos dice que Colombia tiene por dentro la fuerza material y espiritual suficiente para sobreponerse a toda adversidad y derrotar la melancólica pretensión de impedir nuestro abrazo como hermanos", subrayaron.



'El Paisa' tiene una orden de captura emitida por la JEP por no contribuir al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.



Ese exguerrillero dirigió la columna móvil Teófilo Forero, una de las más sanguinarias de las FARC y a la que se le atribuyen numerosos secuestros, asesinatos y atentados con carros bomba en el sur del país.



Por su parte, 'Romaña', que en las décadas de 80 y 90 sembró el terror en las afueras de Bogotá con los secuestros masivos e indiscriminados de ciudadanos, no ha acudido a diferentes citaciones de la JEP alegando al igual que Márquez falta de garantías para su seguridad personal y jurídica.



De hecho, hoy vence el plazo para que los exjefes guerrilleros que no han comparecido a la JEP se presenten a dar su versión sobre los secuestros cometidos con ocasión del conflicto armado.



Ante esto, ese tribunal, creado por el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016, se reunirá mañana para evaluar "el rumbo a seguir" de quienes no comparecieron.



"En la sala de este martes, los magistrados estudiarán de manera individual las situaciones de riesgo de seguridad denunciadas por los comparecientes y las razones de fuerza mayor para la no asistencia a las versiones", afirmó la JEP en un comunicado.



Márquez ha asegurado en varias cartas públicas que fue un "error grave" de la antigua guerrilla entregar las armas antes de la implementación total del acuerdo de paz, a lo cual respondió esta semana el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño.



"No podemos echar a perder lo ganado hasta hoy, por compleja que pueda ser la tarea que nos resta", manifestó Londoño, conocido en su época de guerrillero como 'Timochenko', quien además rechazó las "actitudes y comportamientos como los adoptados por Iván Márquez y quienes lo siguen", que apuntan, según dijo, a "pisotear (...) la autoridad moral del partido".