FARC entrega primer informe sobre 276 desaparecidos durante conflicto en Colombia

La exguerrilla de las FARC entregó el martes 20 de agosto del 2019 información sobre 276 desaparecidos en el conflicto armado en Colombia, tras lo cual se activará la búsqueda e identificación de los restos con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El ahora partido político le dio el listado a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), como parte de los compromisos asumidos en el pacto de paz que condujo al desarme de los rebeldes después de más de medio siglo de fratricida lucha con el Estado.



El disuelto grupo armado recolectó esa información para “contribuir a la búsqueda humanitaria y extrajudicial de 276 personas dadas por desaparecidas”, señaló Luz Marina Monzón, directora del organismo estatal, en conferencia de prensa.



Se trata de “un aporte a la satisfacción del derecho de la verdad de las víctimas”, agregó la funcionaria, y confió en que “sea el primer paso de muchos por parte” de los exguerrilleros para la “entrega digna” de restos de personas cuyo rastro se perdió en medio del conflicto en un periodo comprendido entre 1981 y 2016.



Sin embargo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, un órgano oficial, tiene un registro que supera por mucho la cifra de 276 víctimas sobre las que ahora se tienen datos.



Entre 1958 y 2017 hubo 83 000 casos de desaparecidos, un número que casi triplica el de las dictaduras de Argentina, Brasil y Chile en el siglo XX. La estadística incluye a víctimas de las FARC, otras guerrillas, paramilitares y agentes estatales.



Dentro de la lista divulgada este lunes la mayoría (176) corresponde a “personas de unidades nuestras”, dijo Jaime Parra, delegado de la exguerrilla, acusada de reclutar a la fuerza a niños y adolescentes que, en muchos casos, perdieron contacto con sus familias.



Mientras, 77 son civiles y tres pertenecían a la fuerza pública. Sobre los restantes 20 no se precisó su condición.



El CICR, que acompañó la recolección de datos, saludó este “primer paso” y reconoció la dificultad del proceso frente a la dispersión de los otrora insurgentes tras firmar la paz y dejar las armas en 2017, según Mulan Giovannini, del organismo internacional.



Solo el CICR ha recuperado, con la colaboración de familias, unos 220 cuerpos desde 1996.



Suscrito a finales de 2016, el acuerdo de paz prevé que exguerrilleros y demás implicados en la lucha interna aporten verdad y reparen a sus víctimas para recibir beneficios penales.



El representante de las disueltas FARC alertó, sin embargo, que la UBPD no cuenta con los recursos para seguir adelante con su misión.



“No hay laboratorios, no hay mecanismo para completar esa información”, agregó Parra.