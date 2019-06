FARC denuncia que comisión de seguimiento a la paz está en 'profunda crisis' en Colombia

LEA TAMBIÉN

El partido colombiano FARC, en el que se transformó esa guerrilla, denunció este miércoles 19 de junio del 2019 que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz (Csivi) está en una "profunda crisis" y que el Gobierno del presidente Iván Duque quiere "desdibujarla".

"Tenemos la impresión de que es propósito del Gobierno de Iván Duque desdibujarla completamente hasta llevarla a los escenarios de la inutilidad", detallaron los participantes de las FARC en la Csivi a través de un mensaje divulgado por el partido en sus redes sociales.



En su opinión, esa actitud la demuestra "no solo (en) el poco interés por reunirla con periodicidad", sino también en "la calidad de las reuniones" que han sido convocadas en una comisión en la que también participan en su condición de "notables" el expresidente uruguayo José Mujica y el ex jefe del Gobierno español Felipe González.



Ante esta situación, los representantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) afirman en su misiva que el Gobierno ha convertido la Csivi en "una instancia de mero trámite formal y sin posibilidad alguna de contribuir al mejoramiento de las condiciones de la implementación".



Por todo ello, consideran que el Gobierno comete un "craso error" al "no comprender el significado de preservar las instituciones bipartitas del acuerdo de paz".



"No es un asunto de mera formalidad o simbolismo, se trata del reconocimiento tanto de una de las partes contratantes de un acuerdo, como del compromiso mutuo en la difícil brega de la implementación", agregan.



Por eso, instan al Gobierno y especialmente a sus representantes en la Csivi, la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, a que "habiliten con celeridad las condiciones para el cumplimiento a plenitud de las funciones de la Csivi".



Finalmente, solicitan a los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, así como a la Misión de la ONU en Colombia, "sus buenos oficios para garantizar continuidad, frecuencia y calidad en las reuniones de la Csivi.