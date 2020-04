Cerca de 20 familias venezolanas avanzan a pie hacia Quito

LEA TAMBIÉN

Cerca de 20 familias (casi 50 personas) de ciudadanos venezolanos informaron que hicieron una parada en Santo Domingo de los Tsáchilas, tras haber caminado por casi cinco días desde la ciudad de Guayaquil. Ese reporte se tuvo en la tarde del jueves 23 de abril del 2020.

Así lo indicó Daniel Regalado, director de la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador, la mañana de este viernes 24 de abril.



Este grupo de viajeros, agregó Regalado, partió de la urbe porteña el pasado lunes 20 de abril. “Ellos se sienten acusados por las autoridades y algunas personas civiles que los han maltratado. Ayuda como tal no han recibido, están caminando como pueden”.



El objetivo de este grupo de caminantes es llegar a Quito, para posteriormente volver a Venezuela. “Están pidiendo que les hagan el examen del covid-19 para que estén tranquilos, porque no están enfermos ni tienen sintomatología, pero están en la calle”.

Sin embargo, el paso de los migrantes por Santo Domingo no fue registrado por los sitios regulares en los que existen controles para restringir el ingreso de personas de otras provincias.



Según el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) provincial hasta este mediodía no se tuvo un reporte oficial de los caminantes, por lo que se cree que los caminantes pudieron tomar otros caminos.



Los uniformados del puesto de control ubicado en la vía Quevedo-Santo Domingo solo permiten el acceso de carros que trasladan alimentos, medicinas y las personas con salvoconductos que viajan a esta provincia a trabajar.



No obstante, se conoce de casos de extranjeros que abandonaron la ciudad desde que se inició la emergencia sanitaria. Fabiola Sandoval, una exmigrante que da empleo a ciudadanos de Venezuela, cuenta que conoce de la situación de 10 de ellos que salieron de la provincia Tsáchila hace dos semanas.



Se quedaron sin ingresos y tuvieron que abandonar los departamentos donde vivían, afirmó. “Ellos trabajaban limpiando casas y arreglando artefactos con personas que les ayudé a contactar”. Según Sandoval, los migrantes buscan salir por cualquier medio hasta la frontera con Colombia y luego tomar otros destinos hasta retornar a Venezuela.



Entre el grupo de migrantes que caminan a Quito hay mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores e incluso mujeres embarazadas -según Regalado- que fueron desalojados de sus casas en Guayaquil o fueron víctimas de algún tipo de xenofobia. “Ellos tienen miedo, por eso quieren volver”, dijo Regalado.



Según datos de la Fundación Mueve, que funciona en Guayaquil desde el 2016, al menos 200 personas han abandonado - desde marzo- en distintos grupos esa ciudad desde que empezó la emergencia sanitaria por el covid-19.