Familias sin recursos pueden enviar a sus hijos sin útiles o uniformes

La ministra de Educación, María Brown, manifestó este miércoles 28 de septiembre del 2022 que ningún estudiante puede ser excluido de asistir a clases por falta de uniformes o útiles escolares. Llamo a denunciar si se producen este tipo de casos.

“El no tener un uniforme, el no haber tenido la posibilidad de adquirir una lista básica de útiles, no puede constituirse en un motivo para excluir a nadie” de una institución educativa, explicó la ministra en la entrevista televisada en el noticiero 24 Horas de Teleamazonas.

“Si en cualquier institución educativa del país, una familia que no ha tenido las posibilidades de adquirir, no se le está permitiendo ingresar les pedimos reportarlo, porque esto no puede ser posible”, enfatizó Brown.

Matrículas extraordinarias continúan

La ministra en una entrevista con EL COMERCIO indicó que hablar de deserción educativa es prematura porque hay matrículas extraordinarias todo el año.

Hasta el 9 de septiembre, 20 636 estudiantes adicionales ya se incorporaron al sistema educativo nacional. En los colegios particulares también sigue incrementándose el número.

“Seguimos incrementando este porcentaje y seguimos afianzando el pedido a la ciudadanía para que los niños y jóvenes en edad escolar puedan ejercer el derecho a la educación”, agregó .

También indicó que existen 2 016 940 estudiantes matriculados, que implica un incremento frente al 2021, cuando hubo 1 981 000. En la Sierra habíamos visto, desde el 2020, una tendencia a la baja. Entonces podemos inferir que varios estudiantes -no solamente ahora, sino a lo largo de la pandemia- comenzaron a trasladarse al régimen Costa.

