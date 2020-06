Familias volvieron a los parques de Quito; Epmmop anuncia señalización de áreas habilitadas y restringidas

LEA TAMBIÉN

Con horarios y actividades restringidas, los parques metropolitanos recibieron nuevamente a las familias que se animaron a salir, en el primer fin de semana de Quito con semáforo amarillo por la emergencia sanitaria por el covid-19.

Este domingo 7 de junio del 2020, el Municipio informó que el personal de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas visitó los parques metropolitanos para definir técnicamente las áreas que serán habilitadas y los límites de las que serán restringidas para los usuarios. La idea es que se pueda garantizar una convivencia saludable y segura, informó la institución.



Ahora, los parques metropolitanos que tienen cerramiento como Las Cuadras, el Guangüiltagua, Chaquiñán, Equinoccial, De la Mujer y El Niño, Metro Sur, Itchimbía, Bicentenario, La Armenia y Cuscungo se abren de 07:00 a 15:00 y solo pueden recibir el 30% de su aforo regular.



Tanto en esos parques como en los abiertos El Ejido, Chilibulo, La Alameda y La Carolina, solo están permitidas las actividades de recreación de bajo impacto, es decir la caminata. Actividades como correr, trotar, hacer gimnasia o jugar partidos de fútbol, básquet, voley, etc. todavía no están permitidas, de acuerdo a las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.



A pesar de que según los lineamientos de la semaforización vigentes todavía no se puede pasear con mascotas, este fin de semana se vio a varias familias visitando parques y recorriendo otros espacios públicos con sus perros. La mayor parte de gente cumplió con la disposición obligatoria de usar mascarilla. Las familias caminaban juntas pero intentaban mantener su distancia con otras personas en los parques Inglés, Bicentenario, Itchimbía, El Ejido y La Alameda. Estos dos últimos fueron los que menos afluencia registraron.

El solmáforo del parque Itchimbía mostraba que la radiación estaba en un nivel extremadamente alto durante la mañana de este 7 de junio del 2020. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Este domingo 7 de junio, un paseo desde el sector del parque de El Arbolito hasta el Itchimbía fue la primera salida de esparcimiento para Myriam Duy, quien vive sola y vio en este paseo un alivio para las tensiones del encierro. “Es lindo disfrutar el aire fresco y el sol. Estoy tranquila porque no hay mucha gente por ahora “, contó.



Los niños eran los más felices de volver al parque y no protestaban por la mascarilla. Valía la pena esa incomodidad, con tal de tener un tiempo en medio de la naturaleza. Natasha, Sabelly y Sebastián, de 12, 11 y 8 años, llegaron con sus patines desde el sector del colegio Don Bosco con su madre, Rosa Hurtado. “¡Por fin libres!”, gritaron, cuando estuvieron listos para deslizarse por los exteriores del Palacio de Cristal.



Una familia completa llegó al parque. Un niño de unos tres años llamaba, emocionado, a su abuelo para que lo vea jugar en una rampa del parque. Todos bajaron sus mascarillas al cuello cuando vieron que había poca gente. Se alejaron de los demás grupos para caminar y se sorprendieron al ver el solmáforo en rojo, que mostraba que la radiación estaba en un nivel extremadamente alto durante la mañana.



En ciertas áreas de los parques La Carolina y La Alameda se observaron montículos de césped recién cortado y ramas de los arbustos. Es parte de los trabajos de mantenimiento de parques que en los últimos 10 días de mayo se retomaron en la ciudad. Estas tareas continuarán, según la Epmmop, de domingo a martes, durante las próximas semanas. En esos días, los parques metropolitanos no recibirán gente.



El parque Padre Carolo (ex Fundeporte), seguirá cerrado hasta el cambio de semáforo, pues gran parte de sus áreas son canchas, que todavía no pueden ser usadas. Desde el miércoles, 3 de junio cuando se cambió el color del semáforo, se vio a jóvenes usando la pista de bisicross y otras actividades en bicicleta, aunque esta actividad todavía no está permitida.



De momento, las áreas de venta de comidas todavía no están funcionando. Para hacerlo, las asociaciones y comerciantes deberán presentar un protocolo de salubridad para que se autorice su reapertura. Según la Epmmop, quienes presten el servicio deberán realizarse pruebas de PCR y presentar su certificado, antes de reabrir sus locales.