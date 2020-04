Familias en Guayaquil esperan hasta 17 días por sepelios

LEA TAMBIÉN

El féretro vacío está en la mitad de la sala. Carla Cobos lo compró el pasado 30 de marzo. Ese día se enteró que su madre había fallecido en el hospital de Infectología de Guayaquil.

De inmediato quiso recuperar su cuerpo, pero le dijeron que ya no estaba en esa casa de salud. Lo habían trasladado a una morgue provisional en el hospital del Guasmo Sur. En ese sitio le comunicaron que el Estado se encargaría del sepelio de su madre. Carla manifestó que ella no lo había autorizado y le indicaron que el tiempo establecido para reclamarlo (24 horas después del deceso) había vencido.



La joven, de 27 años, dice que no realizó el trámite en ese plazo porque no sabía de su muerte. “El hospital me comunicó de su muerte tres dos días después. Cómo podía cumplir con ese tiempo establecido”, dijo.



Desde entonces han pasado 17 días y hasta ahora su madre no ha sido sepultada. Tampoco sabe dónde está su cuerpo. Ella y sus dos hermanos tienen miedo de que los restos de su madre estén perdidos.



La misma preocupación tienen otras familias que no han podido recuperar los cuerpos. Las quejas se repiten todos los días en los exteriores del Hospital del Guasmo Sur. Desde ese sitio, los afectados han solicitado ayuda al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil. Ese organismo, desde el inicio de la emergencia sanitaria, ha recibido decenas de denuncias de familiares que no encuentran los cadáveres.







El domingo habilitaron un sitio web para que los deudos que sospechen de la pérdida de su familiar en hospitales lo denuncien. “La información se transmitirá a las autoridades competentes para exigir verdad y justicia por presuntos actos de negligencia cometidos por representantes del Estado del Ecuador”, se explicó.

Jorge Wated, de la Fuerza de Tarea a cargo del levantamiento y sepultura, aclaró ayer, 13 de abril del 2020, que no existen pérdidas de cuerpos. En una entrevista con este Diario explicó que ya han realizado más de 600 sepelios en dos cementerios de la ciudad.



El funcionario también admitió que hay cadáveres que llevan más de 15 días sin ser sepultados, pero añade que el proceso no se realiza en orden de defunción. “No es que yo voy en orden de la fecha que murió. Todos quisiéramos que funcionara así, pero no es así”.



Según Wated, existe un cronograma que se basa en fallecidos plenamente identificados y con sus respectivas actas de defunción. Han tenido inconvenientes en los hospitales del Guasmo Sur y en Los Ceibos del IESS, donde se reportaron cadáveres sin identidades. La Fiscalía indaga posibles irregularidades en el manejo.