Familias hallaron formas para estar en contacto, pese a la distancia física

El plan de Doménica Vega no se concretó. Por sus 15 años anhelaba hacer un viaje con todos sus primos a México. No se imaginó que el 7 de mayo llegaría en medio de una pandemia mundial.

El covid-19 cambió sus planes iniciales, pero no impidió que la chica y su familia celebraran ese día. No pudo viajar, pero a su fiesta -vía Zoom- llegaron invitados de Cumbayá, en Quito. Además de otros puntos del Ecuador como Santa Elena, Pinllo, Calceta y Tixán. También estuvieron sus parientes de Estados Unidos y Guatemala.



Doménica, su madre y sus abuelos, vistieron elegantes ante la cámara. Por ese medio todos fueron parte del brindis, vieron cómo a la chica le colocaron los zapatos de tacón alto y hasta la acompañaron mientras bailó el vals.



Pese al confinamiento -que supera los dos meses en el Ecuador- grupos de familiares y amigos encontraron la oportunidad para compartir momentos. A través de plataformas virtuales ya celebraron el Día de la Madre, se citan para charlar y más actividades.



Por Zoom, a Fátima le festejaron su sexto cumpleaños, con 41 ‘invitados’. Por USD 30 -cuenta su madre, Fanny- contrataron a una animadora de fiestas infantiles que presentó títeres y show de magia por ese medio. La niña, al igual que Doménica, recibió regalos que llegaron por servicios de ‘delivery’ hasta su domicilio.

La familia Ayala festejó dos cumpleaños de miembros adultos mayores, a través de videollamadas en ésta época de distanciamiento social por el coronavirus. Foto cortesía

Desde que la emergencia sanitaria se inició y las familias permanecen en sus casas para protegerse del coronavirus, el uso de Internet se ha incrementado en un 40%, según datos del Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel).



De acuerdo con CNT, hasta ahora cuentan con 835 345 clientes en el país. De ellos, 12 507 han buscado mejorar sus planes, a partir de marzo. Y así tener más conectividad.



Además de ser herramientas para trabajadores y estudiantes, los medios virtuales se convirtieron en una ventana para acercar a las familias.



“Estos medios permiten acercarse hacia el exterior, desde adentro”, señala la psicóloga familiar Maritza Paredes. “Esto les ayuda a sentirse menos encerrados”.



La especialista recomienda aprovechar la Internet para en familia ver conciertos en YouTube o ingresar a plataformas de cine. Esto -asegura- permite que no se use solo para trabajar y reducir el estrés.



En esta temporada -dice Paredes- las familias están en casa, pero a la vez distantes, en actividades diferentes. Por ello, recomienda organizar momentos para acercarse.



En el hogar de Daniela De la Cueva, donde viven seis personas, los martes y sábados hay noches de películas. Los padres o los hijos las eligen y se encargan de la merienda para todos. Las demás noches se entretienen con juegos de mesa. El perdedor debe preparar el almuerzo del día siguiente.



Los domingos, todos hacen un asado y juegan vóley en el patio. De esa forma -cuenta la joven- liberan un poco de las tareas de cocina a su mamá y comparten momentos que nunca habían tenido.



“El afecto es un multivitamínico para la salud”, dice la psicóloga familiar Monserrat Gortaire. Las plataformas -señala- han permitido encuentros con personas alejadas u olvidadas. Esto mantiene el equilibrio afectivo, que es fundamental para la estabilidad emocional, especialmente de los adultos mayores.



Eso les motivó, dice Ana Ayala, a celebrar los cumpleaños de sus tíos, de más de 70 años, por videollamada de Whatsapp. Sus primos tocaron la guitarra y cantaron. Además vieron a familiares de Bolivia y Barcelona. Un primo que reside en Italia, a quien los más jóvenes no conocían, también se pudo conectar.



En todo el mundo la gente busca estar en contacto. Algunos DJ, por ejemplo, hacen transmisiones en vivo. En EE.UU., anfitriones de fiestas virtuales envían comida y golosinas a las casas de sus invitados. En Ecuador, también jóvenes se están reuniendo así.