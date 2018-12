Familias del equipo de prensa se reúnen el jueves 27 de diciembre con autoridades

LEA TAMBIÉN

Los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra anunciaron que hoy, jueves 26 de diciembre del 2018, mantendrán la primera reunión con el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; con la ministra del Interior, María Paula Romo; el ministro de Justicia, Ernesto Pazmiño; y el procurador general del Estado, Íñigo Salvador.

Hasta ahora, los parientes se habían quejado, pues aseguraban que ninguno les había dado apertura para un encuentro. La última vez que conversaron con las anteriores autoridades fue en junio pasado, cuando los cuerpos del equipo de este Diario llegaron a Quito desde Colombia.



Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, mira a esta reunión como una oportunidad para saber en qué estado se encuentran las investigaciones del secuestro y posterior crimen.



En este encuentro solicitarán que se mantengan las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta que esta entidad presente su informe final. También pedirán que se facilite la información sobre las gestiones que el Gobierno realizó, para rescatar al equipo.



El 21 de diciembre, la muerte de alias ‘Guacho’, provocó la reacción de los familiares de Javier, Paúl y Efraín. También se pronunciaron allegados de Katty Velasco o Óscar Villacís.



Leonardo Tipán, abogado que defiende a los familiares de esta pareja, llegó ayer a la Fiscalía General de Quito y pidió que se confirme si el cuerpo, cuyas imágenes fueron difundidas a través de redes sociales, en verdad es del jefe de los disidentes.

“De pronto aparecen rumores de que no sería el cuerpo de ‘Guacho’. Necesitamos estar informados legalmente y no por medios de comunicación o redes sociales. La Fiscalía debe entregarnos información eficaz, veraz y por escrito” indicó Tipán.



Piden que por medio de la cooperación internacional entre las Fiscalías de Ecuador y Colombia se remita un informe del ADN realizado tras la muerte del armado.



El presidente colombiano, Iván Duque, ratificó que el cuerpo corresponde a ‘Guacho’ y dijo que el color de la piel lucía distinto por la descomposición. “El corte de las orejas es exactamente similar, al igual que la forma empinada del cráneo.



Desde Colombia, la Fiscalía reveló los audios de líneas telefónicas interceptadas, que permitieron ubicar al jefe de los criminales.

Tras analizar las conversaciones se supo que los integrantes de Óliver Sinisterra utilizaban el alias de ‘Papá’ para referirse a ‘Guacho’, según la Policía Colombia.



En las interceptaciones se escucha sobre negocios con narcotraficantes, pago de informantes, visitas frustradas con mujeres, etc.