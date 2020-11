El 99% de familias beneficiarias ha cobrado el Bono de Apoyo Nutricional

El 99% de las 7 992 familias beneficiarias ha cobrado el Bono de Apoyo Nutricional. Significa que se ha entregado este apoyo económico a 7 913 familias vulnerables de las provincias de Azuay, Bolívar Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Sucumbíos y Tungurahua.

Este lunes 16 de noviembre del 2020, el ministro de Inclusión Económica y Social, Vicente Taiano, junto al representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Mario Touchette y la representante de la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, Ana María de la Torre, participaron en un conversatorio sobre nutrición con madres de familia beneficiarias del Bono de USD 240, en el Centro de Desarrollo Infantil Ungüi, al sur de Quito.



Este apoyo económico, que se paga por una sola vez durante los meses de octubre y noviembre, se entrega a 7 992 familias vulnerables gracias al acuerdo entre los organismos, con el propósito de garantizar alimentación a familias que reciben los servicios de desarrollo infantil del MIES en las provincias mayormente afectadas por la emergencia sanitaria a causa del covid-19.



Taiano señaló que este tipo de eventos forman parte del acompañamiento y consejería que da la Cartera de Estado a las personas beneficiarias de este bono y a otros cientos de miles de familias que reciben los servicios de desarrollo infantil y están enmarcadas en el marco de Misión Ternura. “Estos talleres los estamos replicando en todo el país. El mensaje sobre una alimentación saludable tiene que llegar a todos los hogares”.



Con el bono compró verduras, frutas, arroz, máchica, habas, maíz y lenteja, además de una vitamina que el médico recetó a su hijo, contó Alegría Chugchila, beneficiaria del Bono de Apoyo Nutricional.



La madre de familia dijo que en la charla recibida aprendió cómo brindar una adecuada alimentación a sus hijos con verduras frescas, pescado y pollo. “Nos dijeron que siempre variemos el arroz con fréjol, con ensalada, con lenteja y en la sopa que mantengamos quinua y que no les demos mucho fideo porque no les ayuda mucho en la nutrición de ellos”.



A Ana Parco, otra beneficiaria, le recordaron en la charla la importancia de mantener los horarios para comer y que debe incluir desayuno, fruta a las 10:00 y un almuerzo no tan pesado. “Aprendí que los niños, entre uno a cinco años, desarrollan su cerebro y la buena alimentación va a permitir el desarrollo de la inteligencia del niño más adelante”.



Como parte de la charla, las educadoras del MIES presentaron una dramatización, en la cual enseñaron a madres y padres de familia sobre una adecuada alimentación, así como la importancia que tienen las proteínas, vitaminas y minerales en el desarrollo y crecimiento de sus hijos.

La Cartera informó que a escala nacional y debido a la emergencia sanitaria, más de 290 000 niños de cero a tres años y sus familias reciben atención y acompañamiento de las mentoras del MIES, mediante teleasistencia. La inversión para los programas de desarrollo infantil es de más de USD 120 millones en lo que va del 2020.