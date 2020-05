Familias que usan cannabis medicinal piden participar más en la normativa

LEA TAMBIÉN

Agrupaciones que impulsan la despenalización del cannabis desde hace 10 años en Ecuador protestan. Recalcan que no han sido tomados en cuenta para la elaboración del reglamento a la ley que permitiría el uso medicinal.

La fecha tentativa para la publicación de la norma es el 21 de junio del 2020, según informó Andrés Luque, subsecretario de Producción del Ministerio de Agricultura.

El Subsecretario anunció que el reglamento relacionado con la despenalización del cultivo de productos de cannabis no psicoactivo con fines medicinales e industriales está avanzado. Solo resta ajustar algunos detalles, ya que el texto debe estar acorde a lo aprobado en las reformas al Código Orgánico Integral Penal, dijo.



En la Ley se incluyeron varios artículos cuyo objetivo es la regulación del uso de cannabis medicinal con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa. Quien lo consuma deberá contar con el diagnóstico de un profesional.



El sábado, 12 organizaciones dirigieron una carta a los ministros Xavier Lazo e Iván Ontaneda, de Agricultura y la Producción. Reclaman por la exclusión en las mesas de diálogo para preparar esta normativa. “A los actores que hemos formado parte de este proceso de legalización y regularización, no se nos ha considerado”.



Alexis Ponce, de la Agrupación de pacientes y familias por el cannabis medicinal, señaló que no han tenido acceso a los diálogos. Hizo cuatro pedidos: “Transparencia, no trabajar para grupos reducidos; evitar los conflictos de intereses y aclarar si están relacionados con la industria cannábica”. Mencionó, por ejemplo, que conocieron de reuniones incluso con floricultores.



En el comunicado se insiste en que la norma debería ser discutida con todos los actores. “Estamos a tiempo de escribir una regulación incluyente y participativa a todo nivel; que tome en cuenta y proteja los derechos de todos, y en especial de los grupos más vulnerables, de los pacientes”.



Gabriel Buitrón es representante de Ecuador Canábico, que también firmó esta carta. “Presentamos nuestras propuestas y luego no nos volvieron a llamar”, indicó.



Entre sus planteamientos están la apertura para el autocultivo, principalmente para familias con una persona con enfermedad crónica o catastrófica. Y establecer diferencias en la producción de las asociaciones y cooperativas pequeñas y las grandes farmacéuticas.



Sobre el tema, Luque indicó que no se permitirá el autocultivo, ya que esto imposibilitaría el control, debido a que el cannabis no psicoactivo tiene características similares a la marihuana, considerada sustancia sujeta a fiscalización.



El martes 12, el ministro Ontaneda, dijo en Twitter que “la industria medicinal e industrial de cannabis es una gran oportunidad, generará miles de empleos y dólares”.