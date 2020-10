Ministro Taiano: ‘7 992 familias de 72 cantones recibirán el bono nutricional’

LEA TAMBIÉN

El ministro de Inclusión Económica y Social, Vicente Taiano, habla sobre el bono nutricional que entregará el Gobierno.

En el Ecuador, 27% de niños menores de 2 años tiene desnutrición crónica. ¿A quiénes está dirigido este Bono de Apoyo Nutricional de USD 240?



A 7 992 familias en condición de pobreza y pobreza extrema, usuarias de nuestros programas infantiles. Para el Gobierno es importante mitigar los impactos del covid en el país. Para ello buscamos socios estratégicos, uno es el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que priorizó 72 cantones con los mayores índices de desnutrición crónica infantil. Su inversión alcanza USD 1 921 000.



¿Cuántos niños acceden a sus programas?

En total hay 285 893 niños en nuestros centros de desarrollo infantil y en programas como Creciendo con Nuestros Hijos. Pero se ha priorizado a quienes viven en extrema pobreza y pobreza. Buscamos dejar una hoja trazada para atacar la desnutrición. Los gobiernos autónomos descentralizados también tienen corresponsabilidad.



¿En qué provincias se ubican los cantones escogidos por el PMA?



Los beneficiarios de este Bono de Apoyo Nutricional están en casi todas las provincias del país: Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas, Los Río, Manabí, Sucumbíos, entre otros. Santa Elena es una de las que tiene mayores tasas de desnutrición; 576 mujeres recibirán el bono allí. En Guayaquil, 1 147; en Chimborazo, 486; de Pichincha, en Quito, 485, y en Mejía, 48.



¿Cuál será el aporte del Ministerio de Inclusión?



No solo se dará la transferencia monetaria. Es imprescindible cerrar el círculo con otros servicios que ofrece el Ministerio como consejería y acompañamiento a madres, jefas de hogar. Les hablarán sobre cómo deben alimentar a sus niños, según edad. Para ello nos apoyamos en las guías del PMA.



¿Cómo definieron que es apropiado el monto de USD 240, que se entregará por una sola ocasión?



La asignación se estableció usando como parámetros otros bonos, por ejemplo el Joaquín Gallegos Lara para personas con discapacidad severa. Está relacionado con el número de componentes de la canasta básica indispensables. Pero como ya dije no solo es una transferencia monetaria; es clave el rol de nuestras técnicas.



¿Qué asesoría ofrecen sus técnicos?



Les guían sobre el tipo de nutrientes que deben ingerir las madres gestantes o en torno a la importancia de los primeros mil días de vida. Esta entrega de recursos se alinea con la Misión Ternura, que a su vez está dentro del paraguas del Plan Toda una Vida. Eso nos permite abordar de modo intersectorial a los beneficiarios.



¿Qué impacto puede tener una transferencia única, en familias que todo el año tienen problemas económicos?



No hay un solo ecuatoriano que no haya sido perjudicado por la pandemia. Pero es responsabilidad del MIES apoyar a las familias más vulnerables. Ningún esfuerzo es mínimo, todo sirve para enfrentar la triple emergencia: sanitaria, social y económica.



¿Qué otros planes tiene usted hasta el fin del Gobierno, en 2021?



Ampliar la red de protección social. En agosto empezamos con 1 025 000 ciudadanos (recibiendo bonos); vamos a terminar el año con

1 250 000. A marzo 2021 la meta es llegar a 1 500 000 hogares. Y enfocarnos en la mendicidad humana; en diciembre abordaremos el tema de forma integral. Para esas familias impactadas por el covid dimos 950 000 bonos, de USD 60 en dos pagos.