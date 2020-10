Familias bolivianas acuden al parto casero por el colapso de los hospitales debido al covid-19

LEA TAMBIÉN

Irma Arancibia decidió que el nacimiento de su séptimo hijo sería dentro de su casa. Con los hospitales de Bolivia colapsados por el coronavirus, los partos caseros se volvieron la opción más usada por madres que temen contagiarse.

Pero los partos caseros también tienen sus riesgos. Los primeros seis hijos del matrimonio de Irma Arancibia con Rodrigo Lemuz nacieron en hospitales públicos con seguros médicos que no cubren partos fuera de estos establecimientos.



"Empezó la pandemia y se empezaron las complicaciones con los centros de salud, era más difícil ir", dijo Arancibia a Reuters. "Y bueno, ahora, va a nacer aquí en casa sin atención médica pública".



En Bolivia hay solo 200 parteras certificadas que cuentan con el conocimiento para poder realizar un parto casero. Estas matronas que meses atrás atendían solo dos partos caseros, hoy en día están ayudando a parir a 15 mujeres por mes.



"Ahora me buscan otro tipo de personas, antes eran las mamás más informadas que ya habían elegido conscientemente un parto en casa y ahora hay muchos que lo eligen por miedo de ir al hospital", dijo Lina Svensen, partera certificada del país del altiplano.



Svensen explicó que hay mujeres que la llaman con anticipación mientras que otras lo hacen directamente cuando están a punto de parir o tienen alguna complicación durante el proceso.



Por su parte, algunos hospitales privados dan atención especial a embarazadas que no pudieron acceder a la salud pública, mientras que otros abrieron una sala para madres con covid-19, ya que el 80% de las mujeres gestantes da positivo en el test.



Bolivia lleva más de 137 000 casos acumulados y más de 8 100 muertes por coronavirus.