Familias adelantaron sus visitas a los cementerios en Guayaquil este 24 de octubre del 2020

El anuncio del cierre de los cementerios durante el feriado de Difuntos tomó por sorpresa a las familias de Guayaquil. Por eso, desde muy temprano de este sábado, 24 de octubre de 2020, decenas de personas acudieron a los cementerios de la ciudad para visitar a sus seres queridos.

Las personas llegaban a los camposantos con flores en las manos y con mascarillas en sus rostros. Uno de los establecimientos que más visitas registró fue el Cementerio General de Guayaquil. En las puertas de acceso personal de seguridad monitoreaban el ingreso para controlar el aforo. También se exigía el uso obligatorio de tapabocas y se pedía que se respete el distanciamiento social.



En el interior del camposanto se observaba a las familias pintar las tumbas. Otras colocaban rosas y adornos en las lápidas. En los exteriores también hubo movimiento. Una fila de comerciantes se instaló en la vereda para ofrecer todo tipo de flores y coronas. Agua helada y gaseosa también se ofertaba para aplacar el intenso calor de la ciudad.



En el cementerio Jardines de la Esperanza el panorama no fue distinto. Desde muy temprano, familias enteras empezaron a llegar. Personal de comunicación de ese camposanto informó que calculan que este fin de semana tendrán unas 500 visitas. De hecho, mañana a las 11:00 se realizará una misa. Este acto estaba previsto que se realice en el feriado, pero tras la decisión del cierre, decidieron adelantarla.



Ellos han implementado normas de bioseguridad para ingresar al camposanto. El uso de mascarillas es uno de los requisitos. También les toman la temperatura y se pide que no se aglutinen en pasillos o en las salidas.



Las mismas normas se utilizan en otro cementerio que tienen en Milagro. Allá también se adelantó la misa para mañana.



Camposanto Parque de la Paz es otra cadena de cementerios que tienen cuatro establecimientos en Guayaquil. Ellos, en cambio, han empezado a informar a las familias sobre el cierre del cementerio. En sus comunicados les han indicado que pueden visitar a sus queridos paulatinamente durante esta semana. Por eso, dice que no han tenido aglomeraciones estos días.



Este camposanto optó por no adelantar la misa que tradicionalmente se realiza en el feriado de Difuntos. Lo que sí van hacer es trasmitir en directo una misa por sus redes sociales. La idea es que la gente a pesar de que ese día no va a entrar al cementerio tenga un acercamiento con sus parientes.