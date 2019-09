Familiares de víctimas de Pinochet persiguen la responsabilidad de sus ministros

LEA TAMBIÉN

Familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile presentaron este miércoles, 11 de septiembre del 2019, una querella para perseguir la responsabilidad como cómplices del régimen de sus ministros, hasta ahora fuera del alcance de la justicia.

“Acabamos de presentar una acción criminal en contra de cada uno de los que ocuparon cargos de ministros en los 17 años de dictadura (...), porque en 17 años de dictadura el exterminio no solo lo practicaron los agentes de los aparatos represivos”, dijo Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD), en el día en que se cumplen 46 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende.



Como todos los años, organizaciones de izquierda recordaron a las más de 3 200 víctimas que dejó el régimen de Pinochet (1973-1990), quien falleció en 2010 a los 91 años.



Miembros de la Agrupación marcharon hasta el palacio presidencial de La Moneda, bombardeado por aire y tierra por las fuerzas golpistas el 11 de septiembre de 1973, para exigir conocer el paradero de los más de 1 000 prisioneros políticos que aún permanecen desaparecidos.



En más de cuatro décadas, solo cerca de un centenar han sido hallados. Del resto no hay pistas, ya que en su mayoría fueron lanzados al mar o sus cuerpos dinamitados.



"¿Saben por qué seguimos conmemorando el 11 (de septiembre)? Porque es el pueblo el que conmemora, no solo nosotros. Siempre ha habido un pueblo dispuesto a recordar, luchar y conmemorar", agregó Pizarro, a la cabeza de una marcha en la que los asistentes portaban retratos de sus familiares desaparecidos y claveles rojos.



El gobierno de Sebastián Piñera decidió no hacer ninguna conmemoración, aunque luego el mandatario realizó una breve declaración de prensa para llamar a la reflexión y a la unidad.



"Convoco a todos mis compatriotas a reflexionar con serenidad y buena voluntad sobre las causas y consecuencias del 11 de septiembre de 1973, a aprender de las lecciones y enseñanzas que los errores del pasado nos han entregado", afirmó.



Por la noche, se encenderán velas en varios puntos de la ciudad como el estadio Nacional de Santiago, que fue usado como centro de detención y torturas.