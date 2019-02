Familiares del soldado Wilson Ilaquiche, desaparecido en la frontera, lo buscan en Colombia

LEA TAMBIÉN

Los familiares del soldado ecuatoriano Wilson David Ilaquiche Gavilánez, que desapareció el 12 de mayo del 2018 en la provincia del Carchi, en el norte de Ecuador, esperan una respuesta en Colombia.

El cabo segundo del Ejército fue reportado como desparecido mientras prestaba servicio en el destacamento militar de Tobar Donoso, ubicado en una zona selvática en la frontera con el vecino país. Desde esa fecha no se conoce su paradero. Es por ello que la familia del uniformado inició personalmente la búsqueda en Ecuador y Colombia.



El 20 de febrero del 2019, Gloria Gavilánez y Henry Sigcha, madre y tío del militar, llegaron hasta el municipio de Tumaco (Colombia), situado frente a la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Algunas personas les habrían recomendado que indague en el Departamento de Medicina Legal de esa localidad, en donde hay varios cadáveres de ciudadanos sin identificar.



Al revisar los cuerpos habrían encontrado uno con características físicas similares al desaparecido. Incluso tendría tatuajes en lo brazos parecidos a los de Wilson, aseguró Sigcha.



Sin embargo, para asegurarse técnicamente el posible parentesco, los galenos del Departamento de Medicina Legal de Tumaco tomaron muestra de sangre de Gloria Gavilánez para cotejar el AND con las del fallecido. Los resultados se conocerían esta semana.



Los familiares del desaparecido consideran que no han tenido mayor apoyo de las autoridades de Ecuador. Ellos han presentado denuncias en la Fiscalía del Carchi y en el Ministerio Público de Pasto (Colombia). Para cubrir los gastos inclusive han tenido que organizar rifas y vender alimentos en la ciudad de Valencia, provincia de Los Ríos, en donde nació Wilson Ilaquiche hace 29 años. Ahí prestaba servicio hasta un mes antes de ser transferido al Batallón de Infantería Motorizada de Esmeraldas, que tiene a su cargo el Destacamento de Tobar Donoso.



El sitio es considerado estratégico para la vigilancia de la soberanía ecuatoriana, pues al frente operan grupos armado ilegales de Colombia.