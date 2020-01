Familiares reclaman restos de 10 músicos presuntamente asesinados en México

LEA TAMBIÉN

Familiares de 10 hombres, cuyos cadáveres calcinados fueron hallados, este viernes 17 de enero del 2020, en un camino rural del sur de México, reclamaban este domingo la entrega de sus restos, dijo un líder comunitario, quien detalló que se trataba de los integrantes de una agrupación musical.

David Sánchez, titular de la Coordinadora de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) , dijo que los deudos aún no han recibido los cuerpos de los 10 integrantes del grupo 'Sensación Musical', originarios de la comunidad indígena de Alcozacan, en el convulso estado mexicano de Guerrero.



“Nuestros compañeros regresaban de tocar en una fiesta que se llevó a cabo en el poblado de Tlayelpa”, dijo Sánchez, quien sostiene que fueron atacados y posteriormente quemados por integrantes del grupo criminal Los Ardillos, que opera en esa región del estado.



Las autoridades, sin embargo, no han confirmado hasta el momento que se trate de integrantes de un grupo musical, ni que el ataque haya sido perpetrado por un grupo del crimen organizado.

“La Fiscalía General del Estado realiza la búsqueda de indicios, datos de prueba o casquillos percutidos de arma de fuego en la zona, sin que al momento se hayan localizado”, señaló la Secretaría de Seguridad de Guerrero en un comunicado divulgado la tarde del sábado.



No obstante, la fiscalía ya investiga el incidente como homicidio, añade el comunicado, que confirma además que los cadáveres fueron hallados en dos vehículos, y no en uno como se dijo inicialmente, con cinco cuerpos en cada uno.



Una de las camionetas, con los cuerpos totalmente quemados se encontró sobre el camino, mientras que la otra se localizó al fondo de un barranco de más de 100 metros de profundidad.



“Aparentemente estaba desbarrancado a propósito, por eso se abrió una carpeta de investigación por delito de homicidio. No se descarta que sean parte de un grupo musical”, dijo por su parte, Roberto Álvarez, vocero del gobierno estatal.

La CRAC-PF organiza desde el viernes bloqueos de carreteras en el municipio de Chilapa, donde ocurrió el incidente, reclamando la entrega de los cuerpos y el esclarecimiento de su muerte, agregó Sánchez, así como mayor presencia del ejército y la Guardia Nacional en la región de la llamada Montaña Baja de Guerrero.



En Guerrero, que tiene costas en el Pacífico, actúan distintas bandas criminales, principalmente dedicadas al tráfico de drogas, que en los últimos años han librado numerosos enfrentamientos por el control de rutas y territorios.