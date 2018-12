Familiares de equipo de prensa asesinado en la frontera norte piden explicaciones sobre audio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los familiares del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra, secuestrados el 26 de septiembre en Mataje, piden una explicación al presidente Lenín Moreno sobre un audio difundido este martes 18 de diciembre de 2018 en la plataforma de La Posta.

En la grabación, Moreno dice esto: “Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación, pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado”.



Luego asegura: “Yo creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un Gobierno y de un Estado va bastante más allá de la vida de una o de unas pocas o de algunas personas. Con todo respeto para la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá de eso. Por favor, les voy a rogar que den sus opiniones...”



Según la plataforma, esta declaración la hizo en una reunión con los integrantes del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe).



“Pedimos al presidente Lenín Moreno y a las autoridades del Cosepe aclarar la fecha y el contexto de estas declaraciones. Es esencial para las familias de Javier, Paúl y Efraín y para el país entero conocer la verdad”, dijeron los familiares.



Además, exigen que las autoridades entreguen las actas sobre las reuniones y resoluciones que tomó el Consejo de Seguridad entre marzo y abril de este 2018.



Este Diario se comunicó en la tarde con Juan Sebastián Roldán, secretario particular de Moreno, para hablar sobre el tema. El funcionario dijo que por el momento no podía responder.