14 familiares de pacientes con covid-19 derivados a Guayaquil, se alojan en el Hospital Bicentenario

Estefanía Borbor pasaba día y noche en los exteriores del Hospital Abel Gilbert Pontón, en el Suburbio de Guayaquil. Su hermana, diagnosticada con covid-19, fue derivada desde otra localidad a la unidad de cuidados intensivos (UCI) de esta casa de salud.

“No tenía donde quedarme y casi me roban porque yo no soy de aquí y no conozco nada. Ahora tengo un sitio para estar segura por las noches”, dijo poco antes de las 18:00, cuando un expreso del Municipio pasa por ella y otros familiares de pacientes derivados de distintas provincias para trasladarlos al Hospital Bicentenario, donde se habilitó un área especial.



El programa de ayuda a familiares de pacientes graves con covid-19 ya suma 14 beneficiarios. Comenzó en esta semana (11 de agosto del 2020) y a más de brindarles alojamiento por las noches es también una estrategia para mitigar posibles contagios en los exteriores de los hospitales donde permanecen.



Al ingresar al Bicentenario todos deben llenar una ficha epidemiológica y se les realiza una prueba rápida. Si el resultado es positivo y son asintomáticos, se les proporciona medicamentos y se les sugiere aislamiento en este hospital -en una sala de hospitalización- o en sus lugares de origen.

Quienes acceden alojarse en el Hospital Bicentenario pasan por pruebas rápidas de coronavirus. Si resultan positivas se les ofrece medicación y se sugiere su aislamiento en una sala de hospitalización. Foto: cortesía Municipio de Guayaquil

La Alcaldía informó que cinco de las 14 personas alojadas tienen pruebas rápidas positivas. Quienes resultan negativo son llevados cada mañana, a partir de las 07:00, a las unidades donde permanecen sus parientes.



Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Sucumbíos, Cañar, Manabí, Pichincha y Chimborazo son algunas de las provincias de origen de los alojados. También llegan de otros cantones de Guayas.



“Soy del cantón Colimes (Guayas). Me quedaba durmiendo en las bancas porque mi mamá está en UCI. Ahora puedo dormir más tranquilo y evitar enfermarme, por el frío de la madrugada y el virus que puedo adquirir”, comentó un joven que ahora se aloja en el Bicentenario.



La alcaldesa Cynthia Viteri dijo que ese servicio se mantendrá mientras dure la pandemia. “De esta forma cuidamos a nuestros hermanos ecuatorianos y evitamos que el virus se propague en Guayaquil”, aseguró.



Desde febrero, Guayaquil suma 12 465 casos confirmados de covid-19, según el reporte del Ministerio de Salud Pública (MSP). Solo en lo que va de agosto registra 464 nuevos diagnósticos, un promedio de 30 por día.