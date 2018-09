Los familiares de Nathaly Salazar, desaparecida en Perú, recuerdan con tristeza que la joven cumple 29 años

LEA TAMBIÉN

Han transcurrido ocho meses desde la desaparición de la ecuatoriana-española Nathaly Salazar, cuyo paradero es desconocido desde el pasado 2 de enero del 2018. Lo último que se supo de ella fue que viajó a la localidad turística de Maras, ubicada en el valle Sagrado de los Incas, en Perú, para conocer los proyectos turísticos que se desarrollan allí y luego montar un hotel en Pifo (oriente de Quito).

Su madre, Alexandra Ayala León, continúa consternada, más cuando este lunes 17 de septiembre del 2018, es el cumpleaños de su hija (29) y está a punto de recibir una de las peores noticias relacionadas a este caso. Los dos detenidos por la desaparición se encuentran a un mes de salir libres debido a que termina el periodo de prisión preventiva que pesa en su contra (en Perú dura nueves meses).



Ellos están actualmente detenidos en el Cuzco. Son el dueño y un trabajador de un servicio de transporte rústico elevado, similar a un teleférico (o tarabita), que ofrecía a los turistas una visión panorámica de ese valle. En sus declaraciones, ambos manifestaron que Salazar falleció practicando esa actividad y que arrojaron el cadáver en el río Vilcanota-Urubamba. La Fiscalía de ese país aseguró que los sospechosos se contradijeron al recordar las circunstancias en torno al traslado del cuerpo y cómo lo colocaron en el río.



Los familiares de Nathaly han acudido a instituciones nacionales e internacionales para pedir ayuda. Ayala ruega a los ecuatorianos que no se olviden del caso de su hija. No tiene suficientes recursos económicos para seguir de cerca los trámites del caso. La última hipótesis que manejan los investigadores es que, posiblemente, la joven fue víctima de una red de trata de personas con fines de explotación sexual.



Ayala León y su esposo, Marcelo Salazar Chango, están angustiados. Piden a las autoridades peruanas que los ayuden y que los dos detenidos por este caso no permanezcan en el mismo centro penitenciario del Cuzco y sean trasladados a otras ciudades.



“Desde el día de su desaparición toda la familia y amigos hemos movido cielo, mar y tierra con el objetivo de encontrarla. Las investigaciones del caso de nuestra hija aunque continúan no han dado ningún resultado, pese a que existen dos hombres implicados en su desaparición, Jainor H., de 19 años, y Luzgardo P., de 21, quienes desde el primer momento se han burlado de nosotros al mentir sobre los acontecimientos que rodean la desaparición de nuestra hija, dejando muchas incógnitas sobre lo que realmente ocurrió ese día”, señala una carta que los padres de la chica escribieron ayer domingo 16 de septiembre para recordarla.



El dueño de la compañía turística, Mario M. y su socio Raúl R., también fueron apresados y se dictó 9 meses de prisión preventiva en el mismo centro penitenciario que a los otros dos implicados.



Esto tras el accidente, registrado el 4 de abril de 2018, que provocó la muerte de la turista Milushka Marisella Pacheco Colquicocha y el guía de aventura Vincer Quispe, quienes realizaban la misma actividad (zip line o tirolesa) que realizó Nathaly y tras la cual desapareció.



“Este hecho ha condicionado la investigación de Nathaly, ya que debemos recordar que Luzgardo P. trabajaba en el momento de la desaparición de nuestra hija para Mario M. y Raúl R., por lo cual la responsabilidad es compartida en la desaparición, y por ello que se encuentren juntos en el mismo centro penitenciario compartiendo espacios comunes, como: patios, comedor, actividades, etc., les deja el tiempo necesario para que se puedan poner de acuerdo en la versión que se debe dar a las autoridades sobre la desaparición de nuestra hija”, reiteró Ayala.



Ayala y Salazar piden apoyo de la gente para que la desaparición de la chica no quede en el olvido y las investigaciones no paren hasta hallar la verdad. #JusticiaParaNathaly es el hashtag que promocionan en redes sociales.