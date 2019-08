Familiares solicitan investigar muerte de mujer trans en Quito

LEA TAMBIÉN

Hasta las 19:00 del viernes 16 de agosto del 2019, Natasha Ruby Arévalo Carvajal estuvo en su trabajo en la calle Manabí del Centro Histórico de Quito. Según testigos, de un momento a otro desapareció y menos de tres horas después fue hallada sin vida. Más conocida como 'Samantha' o 'Ruby', recibió una puñalada en el pecho que causó su muerte.

Jessica Tipán, prima de 'Samantha', cuenta que la joven de 25 años murió de una puñalada en el corazón. El certificado de defunción, emitido por el Registro Civil, establece la causa de su fallecimiento como un "traumatismo torácico por arma punzo cortante- hemorragia aguda interna".



Según Tipán, su prima fue hallada sin vida cerca de las 21:30 del viernes 16 de agosto del 2019, en las gradas del edificio en el que que residía, en la Av. Napo, en el sur de Quito. Pero no habría sido apuñalada allí. Cámaras de vigilancia muestra que fue atacada por una pareja en la entrada del inmueble.



'Samantha' era una peluquera conocida en el sector de La Marín, señala Tipán, quien recuerda a su prima como una persona "muy alegre y tranquila. No se metía con los demás. Era muy buena". Después del hallazgo del cuerpo, los familiares se dieron cuenta de que la joven no llevaba su teléfono.



Una persona se encuentra detenida. Se trata de Eduardo D., pero los familiares de 'Samantha' piden a las autoridades que investiguen el crimen al que Tipán califica de "confuso".



"Se puso la denuncia, hay un detenido, pero queremos que se investiguen bien los sucesos". Por ello, acudirán este martes 20 de agosto del 2019 a las 10:00 a la Fiscalía Provincial de Pichincha.



La muerte de 'Samantha', mujer trans, también fue denunciada este lunes 19 de agosto del 2019 por la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Lgbti. "Han sido incontables las veces, en que desde esta institución, hemos pedido a las autoridades como la Policía Nacional, Fiscalía y Consejo de la Judicatura, realizar las investigaciones necesarias de este tipo de muertes violentas sospechosas de criminalidad y asesinatos, sin tener respuesta", advirtió la federación Lgbti.

Según la Dinased, en Ecuador se registró un incremento de los homicidios en un 9,40% entre enero y junio, frente al mismo periodo del 2018. Sin embargo, la estadística muestra una reducción del 15,15% en Quito: 56 homicidios, tres de cada cuatro fue perpetrado con arma blanca.