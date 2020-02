Familiares piden apoyo en la investigación tras accidente de hinchas del Barcelona SC en Perú

LEA TAMBIÉN

Lo primero que haría al llegar a Guayaquil era asistir al partido de Barcelona con el Técnico Universitario, que se jugó ayer, 16 de febrero del 2020. Pero Juan Gurumendi, oriundo de Quevedo, murió en el accidente de tránsito del sábado 15 en el distrito de Talara, en Perú. Ayer, su familia pidió que se investigara a fondo el accidente y que las autoridades judiciales en Ecuador apoyen a las demás víctimas para impulsar una investigación en Perú.

En ese bus también iba Galo Molina, amigo de Gurumendi. Él sobrevivió y hoy se recupera de sus heridas en el Hospital Sagrado Corazón de Quevedo, en Los Ríos. Ingresó la noche del sábado 15 de febrero, tras un viaje desde el norte de Perú hasta Ecuador.



Su tía dice que está delicado, tiene quemaduras en la espalda y una lesión en la columna. Aún así, pudo hablar con él mientras lo repatriaban en una camioneta alquilada. El joven le contó que cuando el autobús empezó a dar vueltas en la pendiente, sostuvo la mano de su amigo Gurumendi, pero él le soltó.“Agradecemos a Dios tenerlo con vida, ese es el mejor regalo. Pero queremos que se sepa qué pasó”, dijo su tía.



Las investigaciones en la Fiscalía Provincial de Talara ya se iniciaron, pero la entidad no ha recogido aún los relatos de los hinchas. Ellos señalan que hubo exceso de velocidad y que el conductor se habría dormido.

Danny Coloma está herido. Cuenta que durante el trayecto sintió que la velocidad del bus era excesiva y que la unidad de transporte zigzagueaba. “El conductor nos dijo que le hagamos compañía, que estaba por quedarse dormido. Un compañero fue abajo a ayudarlo”, explicó. Según Coloma, luego de eso no se supo más. Cuando abrió los ojos ya estaban las ambulancias auxiliando a los heridos y bomberos levantando los cuerpos.



Jorge Utuango, quien viven en Ibarra, también recordó que el bus parecía ir muy veloz. Contó que desde Lima el conductor parecía apurado. “Creo que se quedó dormido cuando ocurrió el accidente”.



El chofer del bus pertenecía a la cooperativa peruana Divino Niño. Tras perder el control, el vehículo cayó unos 25 metros en la curva del sector Los Órganos, a 13 km de Máncora. Siete murieron y 51 personas resultaron heridos.



Jorge Llerena, coordinador de la Sur Oscura Guayaquil, explicó que el 12 de febrero pasado salieron tres buses desde el Estadio Monumental hasta Tumbes, en la frontera. Pero uno de los vehículos no tenía el permiso para avanzar, así que los pasajeros hicieron transbordo hasta la unidad de la cooperativa peruana. “Todo estaba en regla, se supone que era una cooperativa de transporte seria”, dijo. Según él, el viaje costó USD 80 por persona.



El sábado llegaron a Guayaquil 12 heridos desde Perú, en dos avionetas de la Policía Nacional. Algunos fueron atendidos en el Hospital General Guasmo Sur y el Hospital Abel Gilbert Pontón, del suburbio de Guayaquil.



Duber García llegó a Guayaquil en una de las aeronaves. Apenas desembarcó, su madre corrió a abrazarlo. En el oído le susurraba que estaba contenta de que esté con vida.



Otras 51 personas llegaron ayer, 16 de febrero, al Puerto Principal vía terrestre. Ellos también fueron atendidos en estas casas asistenciales. Hasta el mediodía, solo 13 seguían internadas.



El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, indicó que las indagaciones sobre el accidente continúan en el país vecino. “El chofer y su acompañante intentaron huir pero ambos fueron apresados por la Policía peruana”.



Sonnenholzner resaltó que las víctimas tienen todo el derecho de llevar un proceso legal en contra de la cooperativa. “Si necesitan apoyo en ese proceso también se lo podemos ofrecer”, agregó.



Los familiares esperan acciones de las autoridades del vecino país. El vocero de la barra Sur Oscura, Llerena, recordó que en otros accidentes de tránsito, en donde han fallecido hinchas, la justicia ha sido lenta y las familias no han recibido sentencias.



Ayer, 16 de febrero, la Cancillería señaló que la repatriación de los siete hinchas muertos, entre ellos una mujer, se realizará vía terrestre. A las 17:30 estaba previsto que salieran de Máncora.



Otros accidentes con hinchas



31/01/2015

​

Un bus con hinchas de Barcelona S.C. se volcó en la vía Cuenca-Loja, en el sector de Susudel. En ese percance hubo 11 heridos. Los pasajeros se dirigían al partido entre Liga de Loja y el club Barcelona, de Guayaquil.



26/03/2016



Un bus en el que viajaban hinchas de la Selección Ecuatoriana de Fútbol se accidentó en la vía Cartagena-Barranquilla, en Colombia. Nueve personas resultaron heridas y no hubo fallecidos.



12/08/2018



12 personas fallecieron y 30 resultaron heridas en un accidente de bus en la vía Cuenca- Molleturo. En la unidad se transportaban hinchas del equipo guayaquileño. Los aficionados retornaban a Guayaquil.