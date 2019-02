Familiares de Efraín, Paúl y Javier: 'Operativos clandestinos desencadenaron el asesinato'

LEA TAMBIÉN

Los familiares de Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega llevaron a cabo este lunes 4 de febrero de 2019 una rueda de prensa para dar a conocer sus impresiones sobre la investigación periodística 'Rehenes, ¿Por qué ejecutaron a los periodistas de El COMERCIO?', plasmada en un libro escrito por Arturo Torres y María Belén Arroyo.

En la investigación se revelan barridos (operaciones policiales) por parte de la Policía de Colombia que se iniciaron en territorio ecuatoriano, mientras los tres integrantes del equipo de prensa permanecían secuestrados por el Frente Óliver Sinisterra en la frontera colombo-ecuatoriana.



"La noche del 28 de marzo (de 2018), las autoridades nos aseguraron que una incursión policial sería la última posibilidad y que solo las familias tomaríamos la decisión de que se permitan operativos en la zona. Los operativos nunca pararon y se hicieron operativos combinados con Colombia que fueron clandestinos", aseguró durante la rueda de prensa Yadira Aguagallo, quien fue pareja sentimental de Paúl Rivas.



"Para nosotros, eso es lo que desencadenó el asesinato", sentenció Aguagallo. Además, exhortó a que las fiscalías de ambos países incluyan estos nuevos elementos en sus líneas de investigación sobre el secuestro y asesinato. "Instamos a las autoridades a que nos den una explicación clara de estos operativos".



Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo asesinado, aseguró que resulta "evidente la manipulación sobre estos puntos. Y que no me venga a decir la Fiscalía o Procuraduría que una investigación periodística no tiene el mismo aval que una investigación penal, cuando la investigación le está dando todos los elementos a Fiscalía para que haga su labor".



En la investigación realizada por Torres y Arroyo, "está descrito de forma clara cómo, bajo el Acuerdo de Pereira, ingresaron a nuestro país elementos de la policía colombiana y fueron abastecidos con alimentos y bebidas para desde ahí hacer el cerco hacia los grupos con la única finalidad de matar a Guacho", manifestó Aguagallo. "¿Quién autorizó que la policía colombiana opere de nuestro territorio?".



"No es el objetivo de estas familias la reparación económica", añadió Aguagallo. De igual manera, los familiares rechazaron "las declaraciones de Íñigo Salvador, quien dijo que nuestro afán es culpar al Estado a toda costa. Buscamos que ninguna persona tenga que ser culpada por su propia muerte. No vamos a permitir que las autoridades judiciales quieran desprestigiar a Paúl, Javier y Efraín".



Esto lo dijo con respecto a la hipótesis que maneja la Fiscalía ecuatoriana, que asegura que el secuestro del equipo periodístico se habría realizado en Colombia y que los tres habrían cruzado la frontera por voluntad propia, motivados por una supuesta entrevista que les habría ofrecido el Frente Óliver Sinisterra. Arroyo y Torres desmienten, en el libro, dicha hipótesis, con base en testimonios de autoridades y miembros de esta disidencia de las FARC.



Otra revelación fundamental que repasa el libro de los dos periodistas es un punto que, anteriormente, ya había sido también mencionado por la publicación 'Frontera Cautiva' del colectivo Periodistas Sin Cadenas. Se trata de la liberación que estuvo a punto de ocurrir el 28 de marzo de 2018. Según la publicación, los operativos en la zona la habrían frustrado. Los disidentes habrían notado la presencia de efectivos policiales en la zona.



La liberación era un secreto a voces. La información llegó a la redacción del diario El Tiempo ese mismo día. El consorcio periodístico colombiano publicó la noticia de la supuesta puesta en libertad del equipo. Esa información fue calificada como "falsa" por el entonces Ministro del Interior César Navas. "Se nos mintió a los ecuatorianos. Se nos tuvo que haber dicho, por lo menos a los familiares, qué fue lo que ocurrió ese día", sostuvo Aguagallo.



Durante las 48 horas posteriores, asegura el libro, el trato con los miembros del equipo secuestrado se recrudeció. Aguagallo aseguró que, desde esa fecha, "empieza un proceso de comunicación que es una conversación estéril y atropellada. Nunca hubo negociación por parte del Estado ecuatoriano". Ricardo Rivas añadió que "la política fue que pase el tiempo".



La última comunicación de las autoridades, por medio del canal de comunicación con los disidentes, fue el 7 de abril de 2018. "El disidente que está negociando pregunta si los libera o no", aseguró Rivas. "La respuesta es tan ambigua: 'Estamos en eso. Estamos viendo'. Se sigue dilatando (la conversación) y llega un punto en que ese día se corta la comunicación. Justamente ese día, presumimos que se dio el asesinato. Porque parte de las comunicaciones dice que a las 3 de la tarde se enviarían videos de su asesinato".



El 11 de abril comenzó a circular un comunicado del Frente dando a conocer el asesinato. En esa misma fecha "es la primera vez que por el canal de comunicación 2 se emite un mensaje concreto y directo de la posibilidad de canje", dijo Aguagallo. "De todo el intercambio de comunicaciones por chat, este fue el único mensaje en que se habla de un canje. Guacho no vio ese mensaje. Ya se había cerrado el canal de comunicación", aseguró.



Ese día, "nosotros estábamos en Guayaquil preparando el viaje a la Cumbre de las Américas", dijo Rivas. "Navas me llamó por teléfono y me dijo: 'No crea lo que está circulando en redes sociales, es falso'. Dijo que fue un montaje. Hasta ese punto se jugó con nosotros. Nos hacen viajar hasta Lima y allá no fueron capaces el 12 (de abril) de darnos la noticia, sino que nos dijeron que debíamos regresar en el avión del Presidente. Y tuve que venir el 13 en la madrugada para ver recién las fotos (de los cuerpos) que circulaban".



Los familiares también anunciaron que entregarán un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Equipo de Seguimiento Especial que investiga el caso tome en cuenta las revelaciones de la investigación de Arturo Torres y María Belén Arroyo en sus indagaciones.