Familiares dicen que prisión de Kuczynski es 'inhumana' y una 'condena a muerte'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Familiares del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski consideraron este domingo 21 de abril de 2019 "inhumana" y una "condena a muerte" la orden de tres años de prisión preventiva dictada contra el exgobernante (2016-2018) mientras es investigado por presunta corrupción en Perú.

"Queremos denunciar que es inhumano que se pretenda encarcelar a una persona delicada (de salud), de 80 años, antes de siquiera iniciar el juicio", expresó Alex Kuczynski, la segunda hija del exmandatario, en una rueda de prensa organizada en los exteriores de la casa de su padre, en el distrito limeño de San Isidro.



La hija de Kuczynski, quien es una periodista estadounidense, agregó que, "con los problemas cardíacos" que este presenta, enviarlo a prisión "es en la práctica una condena de muerte".



"Él no merece pasar por esa tortura, Kuczynski lo único que quiso al aspirar a ser presidente de Perú es hacer un país mejor. Mi padre es un demócrata que respeta la Constitución y las leyes. Enviarlo a la cárcel por 36 meses antes de cualquier juicio es un atentado contra cualquier ser humano", enfatizó.



Kuczynski, quien está internado en una clínica limeña desde el martes, recibió una orden de prisión preventiva por 36 meses, dictada por el juez Jorge Chávez, mientras es investigado por la Familiares dicen que prisión de Kuczynski es 'inhumana' y 'condena a muerte' por un presunto lavado de activos con agravante de pertenencia a una organización criminal en el caso Odebrecht.



El magistrado consideró que existen evidencias de que "hizo actos de conversión" de activos, ocultó y dio información falsa, y no cuenta con arraigo en el país, ya que su esposa y su familia residen en Estados Unidos.



Asimismo, que los problemas de salud que lo llevaron a ser atendido en la clínica mientras cumplía una detención preventiva por diez días, pueden ser atendidos en prisión.



En la rueda de prensa de este domingo, Alex Kuczynski aseguró que el viernes 19 de abril de 2019 un grupo de agentes de la Policía fue a la clínica donde está internado su padre "con la intención de enmarrocarlo a la cama", pero que esto se evitó por la oposición de médicos y enfermeras.



"Les hicieron ver (a los agentes) el horror que significaba hacer eso con un hombre de 80 años, dentro de una unidad de cuidados intensivos. Lo que se intentó con él es lo más inhumano y humillante que se puede esperar. Cómo pueden esperar que un anciano de 80 años y enfermo del corazón vaya a fugar?", agregó.



Sobre el estado de salud actual de su padre, señaló que "tiene problemas coronarios muy graves", y que "está muy enfermo".



La hija mayor del exgobernante, Carolina Kuczynski, agregó que tras recibir la noticia de la orden de prisión preventiva su padre tuvo "un golpe de hipertensión muy grave".



En la rueda de prensa también participó Miguel Kuczysnki, hermano menor del exmandatario, quien señaló que este "ha sido muy sacudido" por el trato que viene recibiendo en Perú y que no puede ir a la cárcel en su actual estado de salud.



"Mi hermano no puede ir a la cárcel en su condición actual, por eso está pidiendo estar en casa en vez de estar en una cárcel, para el periodo de prisión preventiva", concluyó.